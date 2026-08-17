Aktive ETFs gelten als einer der großen Trends im ETF-Markt. Wo sehen Sie den größten Mehrwert eines aktiven ETFs gegenüber einem klassischen Index-ETF – und wo liegen die Grenzen?

Aktive ETFs verbinden die Vorteile eines ETF-Mantels, wie Transparenz, Börsenhandelbarkeit und Kosteneffizienz mit einer aktiven Komponente, bei unserem Produkt liegt diese vor allem in der Titelselektion.

Der größte Mehrwert entsteht dort, wo Märkte ineffizient sind oder klassische Indizes strukturelle Schwächen aufweisen. Ineffizienzen entstehen oft dort, wo Informationen nicht sofort und vollständig verarbeitet werden. Das ist häufig bei kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, in spezialisierten Nischenmärkten oder während technologischer Umbrüche der Fall. Ein aktiver ETF kann Klumpenrisiken wie sie bei klassischen ETFs auftreten können gezielt steuern, Bewertungen stärker berücksichtigen und auf fundamentale wie strukturelle Veränderungen flexibler reagieren.

Anleger unterschätzen zudem häufig, dass der Kauf mehrerer ETFs nicht automatisch zu einer besseren Diversifikation führt, da sich die größten Positionen oft überschneiden. Der Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF (WKN: DBX1GL) setzt gezielt auf disruptive Innovatoren jenseits der Mega-Cap-Aktien, um von First-Mover-Vorteilen sowie skalierbarem, margenstarken Wachstum zu profitieren. Unser Portfolio ist dennoch global diversifiziert und wird aktiv auf Basis eines fundamentalen Research-Prozesses gesteuert, der Bewertung und zukünftiges Gewinnwachstum sorgfältig gegeneinander abwägt.

Ihr Fonds setzt auf einen konzentrierten Ansatz mit 30 bis 50 Aktien. Warum sind Sie überzeugt, dass Konzentration langfristig ein Vorteil sein kann, obwohl viele ETF-Anleger bewusst auf maximale Diversifikation setzen?

Unser konzentriertes Portfolio ist Ausdruck aktiver Überzeugung. Während Diversifikation ein wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen Anlageprozesses ist, kann eine zu breite Streuung dazu führen, dass die besten Ideen im Portfolio verwässert werden.

Mit 30 bis 50 Aktien investieren wir gezielt in jene Unternehmen, bei denen wir die attraktivsten, langfristigen Wachstumsaussichten sehen. Jede Position muss einen klaren Beitrag zur Wertentwicklung leisten können. Erfolgreiche Investments können dadurch einen spürbaren Einfluss auf die Fondsperformance haben, anders als bei sehr breit diversifizierten Indizes, in denen viele Positionen nur ein geringes Gewicht besitzen.

Dabei bedeutet Konzentration nicht, dass wir unnötige Risiken eingehen. Wir streuen über verschiedene Geschäftsmodelle, Endmärkte und Regionen hinweg, dabei setzen wir bewusst auf Qualität statt Quantität.

Tipp: Du interessierst dich für aktives Management? Zum Guide über aktive ETFs.

Darüber hinaus suchen wir Chancen nicht ausschließlich bei den bekannten Mega-Caps, die bereits in vielen Indizes und Portfolios stark vertreten sind. Unser Fokus liegt auf ausgewählten globalen Wachstumsunternehmen – einschließlich attraktiver Unternehmen der zweiten Reihe, die aus unserer Sicht über erhebliches Wachstumspotenzial verfügen und zusätzliche Diversifikationsvorteile bieten.

Anleger können zum einen den Markt möglichst genau abbilden wollen oder gezielt über einen klassische Fonds oder aktiven ETF in ausgewählte Unternehmen investieren, bei denen ein dedizierter Fondsmanager langfristiges Potenzial sieht, besser als der Markt abzuschneiden. Unser Ansatz mit dem Xtrackers Global Growth Leaders Active ETF folgt klar der zweiten Philosophie.