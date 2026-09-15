KI-Milliarden für Südkorea: Was die Mega-Deals für Anleger bedeuten

Die Nachricht: 950 Milliarden Dollar an KI-Deals

Nach einem von Präsident Lee Jae Myung in San Francisco ausgerichteten KI-Gipfel haben südkoreanische Konzerne gemeinsam mit US-Technologieunternehmen Projekte im Umfang von 950 Milliarden Dollar angekündigt. Das südkoreanische Präsidialamt teilte mit, dass die SK Group allein Verträge über 750 Milliarden Dollar unterzeichnet habe. Ein zentraler Baustein: eine Partnerschaft der SK-Tochter SK Hynix mit dem US-Chipriesen Nvidia über mehr als 500 Milliarden Dollar. Parallel dazu schloss Samsung Electronics eine Absichtserklärung mit Broadcom über bis zu 200 Milliarden Dollar, die unter anderem Speicherchips und Auftragsfertigung umfasst.

Aus Sicht der beteiligten US-Konzerne geht es dabei vor allem darum, sich angesichts der enormen Nachfrage nach Rechenleistung frühzeitig Fertigungskapazitäten bei Südkoreas führenden Halbleiterherstellern zu sichern. Präsident Lee präsentierte zudem eine „KI-Erklärung von San Francisco“, die Südkoreas Ambitionen für eine engere technologische Zusammenarbeit mit den USA umreißt.

Warum Südkorea im Zentrum des KI-Booms steht

Südkorea ist über Samsung Electronics und SK Hynix einer der wichtigsten Zulieferer für die weltweite KI-Infrastruktur. Besonders SK Hynix hat sich als führender Anbieter von High-Bandwidth-Memory (HBM) positioniert – jenem Hochleistungsspeicher, der in KI-Rechenzentren für das Training und den Betrieb großer Sprachmodelle unverzichtbar ist. Nach Marktbeobachtungen kontrolliert das Unternehmen einen Großteil dieses Marktsegments und beliefert unter anderem Nvidia. Im Juni 2026 überholte SK Hynix Samsung Electronics zeitweise sogar als wertvollstes Unternehmen im Leitindex Kospi – ein Wechsel an der Spitze, den es zuvor rund 25 Jahre lang nicht gegeben hatte.

Diese strukturelle Position erklärt, warum der Kospi 2026 zu einem der volatilsten, aber auch stärksten Aktienmärkte der Welt wurde.

Ein Markt mit Achterbahn-Charakter

Diese Kennzahl solltest du unbedingt einordnen, bevor du investierst: Der Kospi erreichte im Juni 2026 mit rund 9.385 Punkten ein Allzeithoch, brach im Zuge einer Verkaufswelle im Sommer zwischenzeitlich massiv ein und musste an mehreren Tagen den Handel per Notbremse unterbrechen. Berichten zufolge fiel der Index Ende Juli 2026 zeitweise auf rund 5.263 Punkte, bevor Samsung und SK Hynix an einem einzigen Handelstag um fast 30 Prozent zulegten und der Kospi den größten Tagesgewinn seiner Geschichte verbuchte. Südkoreanische Finanzaufsichtsbehörden prüfen inzwischen, ob ausländische Hochfrequenzhändler diese Ausschläge über gehebelte ETF-Produkte auf Samsung und SK Hynix zusätzlich verstärkt haben.

Diese Schwankungsbreite zeigt: Wer in südkoreanische Technologiewerte investiert, sollte sich der überdurchschnittlichen Volatilität bewusst sein. Sie ist die Kehrseite der enormen Wachstumsfantasie, die der KI-Boom in den Markt trägt.

Wie schmerzhaft sich diese Volatilität für gehebelte Wetten auswirken kann, zeigt ein Blick auf Südkoreas Single-Stock-Hebel-ETFs auf Samsung und SK Hynix: Der meistgehandelte dieser Fonds, der KODEX SK Hynix Single Stock Leverage ETF, verlor laut LSEG-Daten seit seinem Rekordhoch im Juni 2026 zwischenzeitlich rund 70 Prozent an Wert – Stand des zugrunde liegenden Berichts vom Juli 2026, der aktuelle Kurs kann seither wieder abweichen. Laut Aufsichtsbehörden blieben vor allem inländische Privatanleger auf den Verlusten sitzen. extraETF hat den Fall im Detail eingeordnet: Südkoreas Hebel-ETFs-Crash: Anleger verlieren Milliarden mit Samsung & SK Hynix. Für Anleger, die auf den KI-Trend in Südkorea setzen möchten, ist das eine klare Warnung: Ungehebelte, breit gestreute ETFs sind hier die deutlich robustere Wahl als kurzfristig orientierte Hebelprodukte auf einzelne Titel.

Wie Anleger Zugang zum Thema bekommen

Für Privatanleger, die nicht gezielt Einzelaktien wie Samsung Electronics oder SK Hynix kaufen möchten, bieten sich zwei ETF-Ansätze an:

Länder-ETFs auf Südkorea: Mehrere Anbieter bilden den MSCI-Korea-Index nach, etwa mit ETFs von iShares oder Xtrackers. Diese ETFs bündeln koreanische Standardwerte, wobei Technologietitel je nach Produkt einen Anteil von rund 50 Prozent oder mehr am Portfolio ausmachen. Die Gesamtkostenquote liegt bei diesen Produkten meist zwischen 0,45 Prozent und 0,74 Prozent pro Jahr. Wichtig zu wissen: Wegen der Indexbegrenzung („20/35-Methodik“) sind Einzelwerte in der Gewichtung gedeckelt, das Klumpenrisiko einzelner Technologiekonzerne bleibt aber hoch.

Tipp: Erfahre alles über das Investieren in Korea-ETFs.

Eine Besonderheit, die hier direkt hineinspielt: Die großen Indexanbieter sind sich bei Südkorea uneins. MSCI stuft das Land nach wie vor als Schwellenland ein, während FTSE Russell Südkorea bereits als Industrienation führt. Das hat handfeste Folgen für Anleger: In einem MSCI-World-ETF taucht Südkorea nicht auf, da dieser nur Industrieländer abbildet – wer über MSCI-Produkte investiert, hält Samsung und SK Hynix somit ausschließlich über gezielte Länder-ETFs oder Emerging-Markets-ETFs im Depot. Wer hingegen einen FTSE-All-World-ETF nutzt, hat Südkorea bereits automatisch als Industrieland-Position im Portfolio. Wie stark sich das auswirkt, hängt also nicht nur von der bewussten Positionierung ab, sondern auch schlicht davon, welchem Indexanbieter der eigene Welt-ETF folgt. Auf diese Thematik gehen wir in unserem DeepDive zu Welt-ETFs ein, der am 22. September erscheinen wird.

Globale Halbleiter-ETFs: Wer breiter gestreut auf den Halbleiter-Trend setzen möchte, kann alternativ auf thematische ETFs zurückgreifen, die Chip-Unternehmen weltweit abbilden – darunter neben US-Werten wie Nvidia auch asiatische Zulieferer. Diese ETFs reduzieren das Länderrisiko einzelner Volkswirtschaften, bleiben aber stark vom globalen KI-Investitionszyklus abhängig.

Tipp: Erfahre alles über das Investieren in Halbleiter-ETFs.

Beide Ansätze eignen sich eher als thematische Depotbeimischung denn als Kernbaustein, da die Branchen- und Länderkonzentration deutlich über der eines breit gestreuten Welt-ETFs liegt.

Chancen und Risiken im Überblick:

Chancen:

Südkorea sitzt an einer Schlüsselstelle der globalen KI-Lieferkette (Speicherchips, Auftragsfertigung)

Milliardenschwere, mehrjährige Verträge mit US-Technologiekonzernen schaffen Planungssicherheit für die beteiligten Unternehmen

Strukturelles Wachstum der Nachfrage nach Rechenzentrumskapazität dürfte anhalten

Risiken:

Extreme Kursschwankungen, wie die Handelsunterbrechungen im Sommer 2026 gezeigt haben

Hohe Abhängigkeit von wenigen Großkonzernen und deren Bewertungsniveau

Politische und geopolitische Faktoren, etwa im Verhältnis zwischen den USA, Südkorea und China, können Investitionszusagen beeinflussen

Ob angekündigte Investitionssummen wie die genannten 950 Milliarden Dollar vollständig und fristgerecht umgesetzt werden, bleibt abzuwarten

Der Kundennutzen, der die weltweiten KI-Investitionen rechtfertigen soll, dürfte sich laut Schroders erst mit mehrjähriger Verzögerung zeigen – der eigentliche Belastungstest für die Branche steht damit erst am Ende des Jahrzehnts an

Die große Preisfrage: Rechnet sich der globale KI-Boom überhaupt?

Die südkoreanischen Milliardendeals sind Teil eines noch weit größeren Ganzen. Nach Schätzungen von Schroders belaufen sich die weltweiten Ausgaben für KI-Rechenzentren – von Chips über Netzwerktechnik bis zur Energieversorgung – im Jahr 2026 auf rund eine Billion US-Dollar. Nvidia selbst rechnet bis 2030 mit einem Anstieg auf drei bis vier Billionen US-Dollar pro Jahr.

Jonathan McMullan, Global Sector Specialist Technology bei Schroders, hat durchgerechnet, wie viel Kundennutzen entstehen müsste, damit sich diese Summen amortisieren. Seine Faustregel: Jede Billion Dollar Jahres-Capex erfordert im selben Jahr rund 1,2 Billionen Dollar an Kundennutzen entlang der Wertschöpfungskette. Über die gesamte Nutzungsdauer der Anlagen gerechnet, muss jedem investierten Dollar sogar rund sechs Dollar an Kundenwert gegenüberstehen.

Tipp: Bald wird es spannend für deine Altersvorsorge: Jetzt in die Altersvorsorgedepot-Startliste eintragen.

Hochgerechnet auf die für 2026 bis 2030 erwarteten kumulierten Investitionen von rund neun Billionen Dollar sieht McMullan den eigentlichen Belastungstest erst 2033/34 kommen: Dann müsste der gesamte Anlagenbestand jährlich etwa 5,4 Billionen Dollar an Kundennutzen erwirtschaften – nach seinen Schätzungen rund 20 Prozent des heutigen weltweiten operativen Unternehmensgewinns beziehungsweise etwa 4,5 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts. Sein Fazit dazu: Das sei „herausfordernd, aber nicht unmöglich“.

Zum Vergleich mit der Gegenwart: Aktuell zahlen Kunden laut Schroders weltweit erst rund 300 Milliarden Dollar pro Jahr für KI-Dienste. Damit die Rechnung aufgeht, müsste dieser Betrag innerhalb von sieben Jahren auf rund 4,2 Billionen Dollar steigen – ein Wachstum von etwa 45 Prozent pro Jahr. Die schon heute klar erkennbaren Wertschöpfungspools wie Softwareentwicklung, IT-Dienstleistungen oder Kundensupport könnten laut McMullans Einschätzung realistischerweise 2,2 bis 3,7 Billionen Dollar davon abdecken – also nur etwa die Hälfte der benötigten Summe. Der Rest müsste aus beschleunigtem Umsatzwachstum bestehender Geschäftsmodelle oder aus heute noch nicht absehbaren neuen Anwendungsfeldern kommen.

Für die Bewertung der Südkorea-Deals ist zudem ein zeitlicher Aspekt relevant: McMullan weist darauf hin, dass zwischen einem investierten Capex-Dollar und dem daraus entstehenden Kundennutzen typischerweise mehrere Jahre liegen – 18 bis 24 Monate allein für den Bau eines Rechenzentrums, danach weitere ein bis zwei Jahre, bis Unternehmen die Technologie tief in ihre Prozesse integriert haben. Ein 2026 bei SK Hynix oder Samsung ankommender Investitionsdollar dürfte sich demnach frühestens ab etwa 2028 in messbaren Kundenerträgen niederschlagen. Das erklärt mit, warum der Zyklus zwischenzeitlich unbegründet wirken kann, obwohl er sich am Ende auszahlen könnte – und warum kurzfristige Kursreaktionen wie die Kospi-Ausschläge aus dem Sommer 2026 wenig darüber aussagen, ob sich die Milliardeninvestitionen langfristig rechnen.

Klumpenrisiken frühzeitig erkennen

Gerade weil Südkorea sowohl über Länder-ETFs als auch indirekt über Welt-, Emerging-Markets- oder Halbleiter-ETFs im Depot auftauchen kann, verlieren viele Anleger schnell den Überblick, wie stark sie am Ende tatsächlich auf Samsung, SK Hynix oder den KI-Trend insgesamt konzentriert sind. Genau hier setzt der extraETF Portfolio Tracker an: Seine automatische X-Ray-Analyse zeigt die tatsächliche Verteilung des Depots nach Ländern, Branchen und Anlageklassen – bis auf Einzeltitelebene innerhalb von ETFs und Fonds. So werden Überschneidungen sichtbar, wenn dieselben Schwergewichte wie Samsung oder SK Hynix über mehrere Produkte hinweg im Depot landen, statt dass Anleger das erst im nächsten Kursrutsch bemerken. Kennzahlen wie KGV, KBV oder die persönliche Ausschüttungsrendite werden dabei automatisch berechnet, und ETFs, Aktien, Fonds sowie Kryptowährungen lassen sich in einer einzigen Vermögensübersicht verwalten.

Fazit: Südkorea bleibt spannend

Die angekündigten KI-Deals unterstreichen, wie zentral Südkoreas Halbleiterindustrie für die globale KI-Infrastruktur geworden ist. Für Anleger eröffnet das Thema interessante Perspektiven – über Länder-ETFs auf Korea oder global gestreute Halbleiter-ETFs. Angesichts der hohen Volatilität des Marktes, der Konzentration auf wenige Schwergewichte und der laut Schroders erst in einigen Jahren zu erwartenden Bestätigung durch tatsächlichen Kundennutzen sollte ein Engagement aber wohlüberlegt und als Depotbeimischung erfolgen, nicht als alleinige Wette auf einen einzelnen Trend.

Brasilien, Taiwan oder doch Südkorea?

Schau dir gleich das nachfolgende Youtube-Interview mit Schwellenländer-Experte Marcus Weyerer von Franklin Templeton an: