Frankreich-Staatsanleihen mit Rekord-Zins – droht die nächste Eurokrise?

Frankreich: Der Spread zu Deutschland reißt auf

Noch aussagekräftiger als die absolute Rendite ist der Abstand zu Deutschland. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten am selben Tag bei 3,61 Prozent. Der deutsch-französische Spread hat damit den höchsten Stand seit der Euro-Schuldenkrise 2012 erreicht. Je größer dieser Abstand, desto mehr Risikoaufschlag verlangen Investoren dafür, Paris Geld zu leihen.

54 Milliarden Euro sollen eingespart werden

Premierminister Sébastien Lecornu will 54 Milliarden Euro einsparen und hat am 1. Oktober die Grundzüge des Haushalts 2027 vorgestellt. Die Ausgangslage ist schwierig: Frankreich hat seit 1973 keinen ausgeglichenen Haushalt mehr verabschiedet. Die Staatsschulden summieren sich auf rund 3.596 Milliarden Euro – das sind etwa 119 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das selbst gesteckte Ziel einer Neuverschuldung von fünf Prozent für dieses Jahr hat die Regierung bereits Anfang September kassiert.

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Höhere Zinsen bedeuteten weniger Spielraum für die Prioritäten des Landes. Wie groß das Problem ist, zeigt die Refinanzierung: Laut „Wall Street Journal“ muss Frankreich im kommenden Jahr rund 338 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufnehmen. Allein für Zinsen rechnet die Schuldenagentur mit 81 Milliarden Euro – 15 Prozent mehr als bisher. Viele der Anleihen, die jetzt auslaufen, wurden in der Niedrigzinsphase begeben. Ihr Ersatz wird spürbar teurer.

Hinzu kommt die politische Unsicherheit vor der Präsidentschaftswahl 2027. Ob Lecornu den Haushaltsstreit übersteht, ist offen – sein Vorgänger François Bayrou stürzte vor einem Jahr über ein Misstrauensvotum. In Umfragen liegt Marine Le Pen (Rassemblement National) vorn, die das Renteneintrittsalter auf 60 Jahre senken will.

Kennzahl Wert Rendite 10-jährige Staatsanleihe 4,96 Prozent Rendite 10-jährige Bundesanleihe 3,61 Prozent Staatsschulden rund 3.596 Milliarden Euro Schuldenquote rund 119 Prozent des BIP Geplante Einsparungen 54 Milliarden Euro Finanzierungsbedarf 2027 rund 338 Milliarden Euro Zinsausgaben 2027 rund 81 Milliarden Euro (+15 Prozent) Letzter ausgeglichener Haushalt 1973 Quellen: Euronews, ORF (Finanzierungsbedarf und Zinsausgaben laut „Wall Street Journal“, zitiert nach ORF), Stand: 1. Oktober 2026

Bedrohung steigt

Der Zins- und Spread-Anstieg wird in der Euro-Zone zur immer größeren Bedrohung. Beobachter sehen Frankreich an einem Punkt, an dem die Politik nicht mehr weiß, wie sie die Schulden unter Kontrolle bringen soll. Der wohl einzige Ausweg sind massive Ausgabenkürzungen – doch die will derzeit wohl niemand verkünden.

Droht eine neue Eurokrise?

Die Sorgen schlagen bereits auf den Euro durch: Die Gemeinschaftswährung fiel zuletzt auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Laut Bloomberg gibt es derzeit doppelt so viele große Hedgefonds-Wetten auf einen fallenden wie auf einen steigenden Euro. Am Markt wird bereits spekuliert, ob die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrem Notfallinstrument TPI französische Anleihen kaufen könnte. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat dem eine Absage erteilt.

Trotzdem unterscheidet sich die Lage deutlich von 2012. Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone – ein Zahlungsausfall würde die Währungsunion als Ganzes infrage stellen. Genau deshalb gilt ein Ausfall französischer Staatsanleihen als äußerst unwahrscheinlich. Mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und den Instrumenten der EZB existiert ein Rettungsrahmen, der im Ernstfall greifen könnte – getragen vor allem von finanzstarken Ländern wie Deutschland, dem größten Anteilseigner des ESM.

Ein Automatismus ist das allerdings nicht. Die EU-Verträge verbieten es grundsätzlich, für die Schulden anderer Mitgliedstaaten einzustehen, und jede Hilfe wäre an harte Reformauflagen geknüpft. Das Beispiel Griechenland zeigt zudem, dass private Gläubiger 2012 trotz Rettungspaketen einen Schuldenschnitt hinnehmen mussten. Für Anleger heißt das: Das Ausfallrisiko ist gering, das Kursrisiko durch weiter steigende Zinsen aber real.

Für optimistische Anleger: Kurzlaufende Frankreich-Anleihen

Wer davon ausgeht, dass sich die Lage beruhigt, kann die aktuell hohen Renditen nutzen. Besonders interessant sind kurze Laufzeiten: Sie bieten einen Zinsaufschlag gegenüber Bundesanleihen, reagieren aber deutlich weniger empfindlich auf weitere Zinsanstiege als Zehn- oder Dreißigjährige.

Das Problem: In der extraETF-Datenbank gibt es nur einen größeren ETF auf französische Staatsanleihen – den iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (WKN: A1JXZF). Und der deckt das gesamte Laufzeitenspektrum ab: