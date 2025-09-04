Regierungskrise in Frankreich: Kommt jetzt der Absturz französischer Aktien?

Frankreich steht vor einer ungewissen Zukunft

Frankreichs Premierminister Bayrou steht unter massivem Druck. Am 8. September will er im Parlament die Vertrauensfrage stellen – ein riskantes Manöver, das über seine politische Zukunft entscheidet. „Die Überlebenschancen der Regierung sind in etwa so groß wie die Begeisterung der Franzosen über gestrichene Feiertage“, kommentiert Fischer. Während die Regierung auf den Zusammenbruch zusteuert, kündigt sich in der Bevölkerung Protest an.

Die Schuldenlast drückt

Das grundsätzliche Problem Frankreichs: Die Schulden sind zu hoch. Die staatlichen Gesamtschulden liegen bereits bei 114 Prozent der Wirtschaftsleistung. In der EU bieten nur Italien und Griechenland noch mehr. „Das französische Haushaltsdefizit ist von 5,4 im Jahr 2023 auf 5,8 Prozent des BIP im Jahr 2024 gestiegen. Die Zinszahlungen dürften weiter auf 2,5 Prozent des BIP im Jahr 2025 und 2,9 Prozent im Jahr 2026 ansteigen. Unterdessen wird wohl das Defizit 2026 auf 5,7 Prozent des BIP steigen, da einige Maßnahmen zur Erhöhung der Einnahmen aus dem Jahr 2025 auslaufen“, sagt Vincent Mortier, Group CIO von Amundi.

An der EU-Spitze lag Frankreich zuletzt beim Haushaltsdefizit: 5,8 Prozent der Wirtschaftsleistung und damit weit über der EU-Norm. Angesichts absehbar zusätzlicher Staatsausgaben unter anderem für Verteidigung zog Bayrou daher die Reißleine. Sein Sparpaket von 44 Milliarden Euro entspricht 1,5 Prozent der französischen Wirtschaftsleistung – stößt aber auf massiven Widerstand. Opposition und Gewerkschaften formieren sich, statt Zustimmung herrscht Frustration.

Frankreich droht wirtschaftlicher Stillstand

Für Präsident Emmanuel Macron birgt Bayrous mögliche Niederlage erheblichen Sprengstoff. Fällt der Premier, bliebe Macron kaum eine Alternative zur Auflösung der Nationalversammlung. Doch Neuwahlen versprechen keine klare Lösung: Umfragen deuten darauf hin, dass die politische Fragmentierung bestehen bliebe und stabile Mehrheiten in weiter Ferne lägen. „Für notwendige Reformen bedeutet das einen Stillstand auf unabsehbare Zeit“, so Fischer. „Frankreich bleibt im fiskalischen Wartesaal.“

Belastung für den Finanzmarkt

Die Turbulenzen schlagen auf die Finanzmärkte durch. Französische Staatsanleihen (OATs) weiteten nach Beobachtungen von Moventum AM ihren Zinsaufschlag zu deutschen Bundesanleihen zuletzt deutlich aus – von 65 auf 77 Basispunkte. Im Fahrwasser folgten demnach Italien und Spanien mit eigenen Aufschlägen. „Nach dem schnellen Anstieg könnte kurzfristig eine Beruhigung einsetzen“, sagt Fischer. „Die Märkte legen gerne mal eine Atempause ein.“ Doch nach einem Sturz Bayrous dürfte die Unsicherheit erneut wachsen. Ein politisches Patt bedeute höhere Risikoaufschläge.