ETF-Dinos: Papiere mit 20-jähriger Historie unter der Lupe

Die ersten Aktien-ETFs feierten in Deutschland im Jahr 2000 ihr Debüt. Wie haben sich die ETF-Dinos bewährt? Ein Blick auf ETFs mit langer Geschichte.

In den vergangenen 20 Jahren gab es eine Vielzahl an Krisen unterschiedlichster Art zu bewältigen. Neben Gold erwiesen sich auch Aktien als hochrentable Investments.

ETF-Dinos auf dem Prüfstand

Krisen, Kriege und andere Katastrophen haben unter den Investoren zu einer starken Verunsicherung geführt. Zum Jahrtausendwechsel gab es durch die Dotcom-Blase an den meisten Aktienmärkten einen formidablen Crash zu vermelden. Die US-Immobilienkrise mit anschließenden Bankenzusammenbrüchen führte fast zum Zusammenbruch der globalen Finanzsysteme und auch danach kamen die Aktienmärkte kaum zur Ruhe. Der Beinahezusammenbruch des Euros sowie die Pandemie haben zwar zu einem enormen Schuldenberg und mittlerweile zu einer erhöhten Inflation geführt, viele breit diversifizierte Aktieninvestments haben all diese Hiobsbotschaften allerdings ohne bleibende Schäden bei Image und Performance überstanden. Nachfolgend werden euch einige besonders vorzeigenswerte Exemplare vorgestellt.

Bei der Suche nach potenziell krisenresistenten Aktien-ETFs mussten folgende Bedingungen erfüllt sein: