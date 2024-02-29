Deutsche Wirtschaft: Schlechte Daten, Dax auf Allzeithoch

Schwache Daten für die deutsche Wirtschaft und dennoch bewegt sich der Dax gegenwärtig auf einem Allzeithoch. Wie geht das zusammen?

Die deutsche Wirtschaft zeigt derzeit zwei Gesichter: Auf der einen Seite stehen viele Indikatoren auf Rezession, schlechte Nachrichten sind eher die Regel als die Ausnahme, Unternehmen verfehlen Ziele und entlassen Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite eilt der Dax von Rekord zu Rekord. „Das lässt sich zum einen mit der starken internationalen Ausrichtung der im Dax vertretenen großen deutschen Firmen erklären“, sagt Mathias Beil Leiter Private Banking der Hamburger Sutor Bank. „Entscheidender aber ist, dass die Börsen auf Hilfe der Notenbanken setzen – und die Unternehmen sich nicht auf diese Hilfestellung verlassen wollen.

Schlechte Wirtschaftsdaten und neue Börsenrekorde beim Dax

So war die Börsenwoche bestimmt von schlechten Wirtschaftsdaten in Deutschland und neuen Rekorden im Dax. Deutschland droht auch aufgrund der zurückgeschraubten Konjunkturerwartungen nun endgültig in eine Rezession zu fallen. „Die inverse Zinsstruktur warnt ja schon lange davor“, sagt Beil. Auch der Einkaufsmanagerindex in Deutschland ist überraschend um 0,9 auf 46,1 Punkte gefallen. „Das bedeutet, dass die Unternehmen die Wirtschaft eher schwächer einschätzen.“