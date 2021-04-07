Dax, MDax, SDax – welcher der drei Indizes sich für ETF-Anleger wirklich lohnt

Lohnt sich ein Investment in den Dax, MDax oder SDax? Ja, durchaus! Doch nur einer der drei Indizes überzeugt langfristig. Hier erfahren Sie, um wen es sich handelt. Plus: eine Auswahl hochwertiger ETFs auf deutsche Aktien.

Deutsche Anleger lieben deutsche Unternehmen – der sogenannte Home Bias ist hierzulande besonders dominant. Der Home Bias steht für ein Phänomen, wonach Anleger eine überproportionale Konzentration an heimischen Unternehmen in ihren Depots haben.

ETFs auf deutsche Indizes sind demnach sehr beliebt und finden sich in vielen Depots wieder. Ich habe mir in diesem Beitrag den DAX, MDAX und den SDAX mal genauer angeschaut und zeige Ihnen, ob sich ein Investment für Sie lohnt.

Entwicklung der deutschen Indizes

Auf 1-Jahressicht haben sich der DAX (+51 Prozent), der MDAX (+51,4 Prozent) und der SDAX (+68 Prozent) sehr gut entwickelt. Der MDAX und der MSCI-World haben mit +51,4 Prozent die gleiche Jahresperformance erzielt. Auch im 5-Jahreszeitraum hat der kleine Bruder (SDAX) die Nase vorn. Hier deutet sich bereits ein wichtiges ökonomisches Prinzip an: Je kleiner die Unternehmen, desto volatiler die Wertentwicklung und desto höher die zu erwartende Rendite. Erweitern wir den Betrachtungszeitraum auf 15 Jahre, sieht der Performancevergleich jedoch anders aus:

DAX: 337,58 Prozent

MDAX: 460,16 Prozent

SDAX: 245,08 Prozent

MSCI-World: 273,61 Prozent

Der MDAX schlägt sämtliche Indizes – sogar den MSCI-World – um Längen. Nur der DAX kommt dem MDAX mit einer Differenz von -122 Prozent am nächsten. Im vergangenen Jahr hat der DAX zwar mit dem Fall von Wirecard einen derben Rückschlag hinnehmen müssen – das alleine verursacht jedoch nicht den enormen Vorsprung des MDAX.

Woher kommt der Renditevorteil vom MDAX

Der enorme Renditevorsprung des MDAX hat mich persönlich überrascht, da ich grundsätzlich davon ausgegangen bin, dass die Indizes ähnlich performen. Ein genauer Blick auf die Entwicklung zeigt jedoch ein paar Besonderheiten. Zum einen ist die Schwankungsbreite des MDAX signifikant höher. In Boom-Phasen schlägt er sich besser, in Korrektur-Phasen vergleichsweise schlechter als die anderen Indizes.

Ein anderer Faktor, der zweifelsohne ein wichtige Rolle spielt, sind die im Index vertretenen Industrien. Die Gesundheits- und Industriegüterbranche haben im MDAX eine höhere Gewichtung und profitieren aktuell von einer erhöhten Nachfrage. Die Gesundheitsbranche gilt zudem als besonders stabil und fundamental gut aufgestellt.

Schließlich gelten Unternehmen aus dem MDAX als außerordentlich attraktive Übernahmekandidaten. Unternehmen aus dem SDAX spielen eine geringere Rolle und die Weltkonzerne aus dem DAX sind einfach zu groß für Übernahmen oder Fusionen. Der MDAX hingegen bietet die optimalen Voraussetzungen. Und Firmenübernahmen haben bekanntlich einen positiven Einfluss auf die Aktienkursentwicklung.