Das leistet die neue digitale Vermögensverwaltung von Raisin

Das Fintech Raisin erweitert sein Investmentangebot. Weltsparen-Kunden können sich im Rahmen der digitalen Vermögensverwaltung selbst ein Garantieportfolio zusammenstellen.

Weltsparen ist vielen deutschen Sparern ein Begriff. Das Berliner Fintech Raisin, bekannt für seine Spar- und Anlageplattform Weltsparen, entwickelt sein Investmentangebot weiter. Raisin bietet ab sofort eine digitale Vermögensverwaltung an. Bestandskunden können zu einem späteren Zeitpunkt ohne eigenen Aufwand zum neuen Produkt wechseln.

Erstmals unterstützt Raisin bei der Auswahl des passenden Risikoprofils und hilft damit auch weniger erfahrenen Anlegern, breit gestreut in Kapitalmärkte zu investieren. Außerdem schafft Raisin künftig einen noch größeren Nutzen mithilfe der Synergien zwischen Spar- und Anlageprodukten. Auf der Weltsparen-Plattform können sie Portfolios aus einer Kombination von Sparprodukten und Aktien in Form von ETFs erstellen, bei denen das eingesetzte Kapital am Ende eines selbstgewählten Zeitraums garantiert erhalten bleibt. Gleichzeitig ergeben sich höhere Renditechancen als bei einer rein festverzinsten Anlage. Man nennt diese Strategie „Garantieportfolio“.

Vermögensverwaltung: So funktioniert das Garantieportfolio

Ein Beispiel: Stehen 50.000 Euro zur Verfügung, kann bei einem Anlagehorizont von fünf Jahren der Großteil des Geldes in ein Festgeld gesteckt werden, sodass am Ende wieder der volle Anfangsbetrag von 50.000 Euro steht. Bei vier Prozent jährlicher Verzinsung müssten hierfür rund 41.000 Euro in das Festgeld fließen. Die übrigen 9.000 Euro können während der fünf Jahre am Kapitalmarkt angelegt werden und bei einer durchschnittlichen erwarteten Rendite von 7,5 Prozent p.a. zusätzlich zum Zinsertrag des Festgelds rund 3.900 Euro erwirtschaften.