Das leistet die neue digitale Vermögensverwaltung von Raisin
Das Fintech Raisin erweitert sein Investmentangebot. Weltsparen-Kunden können sich im Rahmen der digitalen Vermögensverwaltung selbst ein Garantieportfolio zusammenstellen.
Weltsparen ist vielen deutschen Sparern ein Begriff. Das Berliner Fintech Raisin, bekannt für seine Spar- und Anlageplattform Weltsparen, entwickelt sein Investmentangebot weiter. Raisin bietet ab sofort eine digitale Vermögensverwaltung an. Bestandskunden können zu einem späteren Zeitpunkt ohne eigenen Aufwand zum neuen Produkt wechseln.
Erstmals unterstützt Raisin bei der Auswahl des passenden Risikoprofils und hilft damit auch weniger erfahrenen Anlegern, breit gestreut in Kapitalmärkte zu investieren. Außerdem schafft Raisin künftig einen noch größeren Nutzen mithilfe der Synergien zwischen Spar- und Anlageprodukten. Auf der Weltsparen-Plattform können sie Portfolios aus einer Kombination von Sparprodukten und Aktien in Form von ETFs erstellen, bei denen das eingesetzte Kapital am Ende eines selbstgewählten Zeitraums garantiert erhalten bleibt. Gleichzeitig ergeben sich höhere Renditechancen als bei einer rein festverzinsten Anlage. Man nennt diese Strategie „Garantieportfolio“.
Vermögensverwaltung: So funktioniert das Garantieportfolio
Ein Beispiel: Stehen 50.000 Euro zur Verfügung, kann bei einem Anlagehorizont von fünf Jahren der Großteil des Geldes in ein Festgeld gesteckt werden, sodass am Ende wieder der volle Anfangsbetrag von 50.000 Euro steht. Bei vier Prozent jährlicher Verzinsung müssten hierfür rund 41.000 Euro in das Festgeld fließen. Die übrigen 9.000 Euro können während der fünf Jahre am Kapitalmarkt angelegt werden und bei einer durchschnittlichen erwarteten Rendite von 7,5 Prozent p.a. zusätzlich zum Zinsertrag des Festgelds rund 3.900 Euro erwirtschaften.
Als Gesamtrendite stünden am Ende nicht nur 8.333 Euro Zinsen aus einem Festgeld, sondern 12.244 Euro. Bei breiter Streuung – wie in der digitalen Vermögensverwaltung – besteht kein Totalverlustrisiko, sondern ein historisches Maximalverlustrisiko von 16,5 bis 46,8 Prozent abhängig von der gewählten Risikoklasse. Damit steigt das Budget, das in den Kapitalmarkt investiert werden kann, sogar bei 100 Prozent Aktienquote auf rund 45 Prozent an. Bei richtiger Verteilung kann man mittelfristig also sicher ohne Verlustrisiko im Hinblick auf das Gesamtportfolio erhebliche Teile in Aktien und Anleihen investieren – daher der Name Garantieportfolio.
Kundinnen und Kunden profitieren von einer einfacheren Handhabung in der Zusammenstellung von Spar- und Anlageprodukten, einem automatisierten Rebalancing und regelmäßiger Prüfung der verwendeten ETFs. Wenn der Austausch eines ETF vorteilhaft ist, wird er ersetzt. Die Kosten der digitalen Vermögensverwaltung bleiben dabei mit durchschnittlich 0,46 Prozent pro Jahr gering. Weltsparen ist die einzige Plattform im Markt, auf der man nach einmaliger Registrierung Garantieportfolios (sichere Rückzahlung des Einsatzes am Ende eines vorher bestimmten Zeitraums) aus Sparprodukten, mittelbar weltweit über 8.000 börsengehandelten Unternehmen und optional über 14.000 Anleihen erstellen kann.
Raisin Chief Investment Officer Kim Felix Fomm kommentiert: „Mit unserem neuen Ansatz können unsere Kunden ganz einfach, ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis entsprechend, die für sie passende Kombination von Anlagen zusammenstellen. Nach Registrierung haben sie auch die Möglichkeit, sich aus Vermögensverwaltung und Festgeld ihr persönliches Garantieportfolio zusammenzustellen. Ich freue mich, dass wir weiterhin zu den günstigsten Anbietern im Markt gehören – bei deutlich höherem Serviceumfang.“