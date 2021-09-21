Darum investiere ich 500 Euro monatlich in diesen neuen ETF

Ich bespare ab Oktober einen neuen ETF. Es handelt sich um einen Tech-ETF mit einer leichten Size-Komponente. Hier erfahren Sie, warum ich mich für das neue Produkt entschieden habe.

Seit Jahren ist der Nasdaq-100-Index ein Garant für eine ausgezeichnete Performance. Wer früh genug das Potenzial des Technologie-Index erkannte und vor zehn Jahren in einen Nasdaq-ETF investierte, kann sich heute über eine Rendite von mehr als 600 Prozent freuen. Damit hat der Nasdaq 100 den S&P 500 (400 Prozent Zuwachs) um Längen outperformt. Auch den sehr erfolgreichen TecDax (knapp 500 Prozent in 10 Jahren) hat der Index hinter sich gelassen.

Da kann man schon mal nostalgisch werden. Jetzt nochmal eine Amazon für 150 Euro pro Stück kaufen – das dürfte wohl der Traum eines jeden techaffinen Investors sein. Ziemlich genau vor zehn Jahren wäre das tatsächlich noch möglich gewesen. Heute notiert die Aktie bei über 2.800 Euro – und damit landet man auch ganz schnell wieder in der Realität.

Aufstieg aus der zweiten Reihe

Doch es gibt eine Möglichkeit, mit der sich die verpasste Gelegenheit von damals in die Chance von morgen verwandelt – und diese Chance werde ich versuchen zu nutzen. Ab Anfang Oktober investiere ich 500 Euro monatlich in einen relativ neuen ETF. Und zwar in den Invesco Nasdaq Next Generation 100 (WKN: A2QPVX).

Invesco hat den neuen ETF im März dieses Jahres aufgelegt. Dieser soll nach Angaben des Emittenten „Investoren Zugang zur nächsten Generation von Innovatoren bieten“. Der ETF bildet die Wertentwicklung der 100 größten Unternehmen ab, die auf die Top-100-Firmen aus dem Nasdaq folgen. Gut möglich, dass dies die wertvollsten Unternehmen der Zukunft sind. Schließlich waren vor zehn bzw. 15 Jahren auch die heutigen Börsengiganten entweder noch gar nicht an der Börse (Facebook) oder aber noch relativ klein (Google, Netflix, Amazon).

Mehr als ein Drittel der heutigen Nasdaq-100-Unternehmen sind aus dem Nasdaq Next Generation 100 aufgestiegen. Wiederholt sich die Geschichte, ist ein Blick auf die zweite Reihe des Nasdaq definitiv ratsam.