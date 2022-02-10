Darum ersetzen Dividenden keine breite Streuung im Portfolio

Grundsätzlich gibt es keine Argumente gegen eine Dividendenstrategie. Wer zu fokussiert nur eine Strategie verfolgt, der nimmt das Risiko in Kauf, mit einer einseitigen Ausrichtung falsch aufgestellt zu sein. Entscheidend ist nicht die Höhe der Dividenden, sondern die richtige Mischung des Portfolios.

Dividendenstrategien sind in zinslosen Zeiten für viele Anleger eine interessante Alternative. Generieren sie doch die so schmerzlich vermissten regelmäßigen Erträge. Dafür nur die gängigen Listen mit den Unternehmen der gerade höchsten Dividendenrendite zu kaufen, springt deutlich zu kurz. Das Risiko ist groß, in geprügelten Branchen wie Öl, Flugindustrie oder Banken zu landen. Gleichzeitig fehlen reinen Dividendenjägern oft die zukunftsweisenden Techtitel, die nur selten oder gar nicht Dividenden zahlen.

Dividenden-ETF zur Beimischung

Um eine breite globale Ausrichtung zu bekommen, halten wir den ishares MSCI World Quality Dividend (WKN: A2DRG5) für sehr geeignet. Der Index umfasst über 300 Unternehmen. Neben der Dividendenrendite werden die Unternehmen anhand von Kennzahlen zur finanziellen Lage und die Nachhaltigkeit der Dividendenzahlungen analysiert.

Unternehmen, die in vergangenen Krisen oder sogar Kriegen über viele Jahrzehnte durchgängig Dividenden gezahlt haben, werden dies mit einer guten Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft tun. Viele Unternehmen aus den traditionellen defensiven Branchen haben eine hohe und stabile Dividendenpolitik. Das defensive Geschäftsmodell verschafft in turbulenten Phasen etwas Ruhe im Depot.