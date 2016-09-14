BNP Paribas entwickelt mit Jim Rogers 6 neue ETCs

Die BNP Paribas bietet ab heute 6 neue ETCs an. Die Emittentin ist BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., eine 100%-ige Tochter von BNP Paribas. Rohstoffinvestitionen sind für Anleger oft mit Hürden und komplexen Spezifikationen verbunden. Durch Exchange Traded Commodities (ETCs), eine interessante Rohstoffergänzung zu ETFs, wird das Investieren in Rohstoffe nun ganz einfach.

BNP Paribas bietet einfachen Zugang zu Rohstoffen

ETCs sind börsengelistete und kosteneffiziente Wertpapiere, die täglich an der Frankfurter Börse handelbar sind. Anleger bekommen durch sie direkten Zugang zu Rohöl, Edel- und Industriemetallen. Um den Schutz für Anleger zu erhöhen, hat BNP Paribas alle ETCs besichert. Dazu werden Sicherheiten bei einem Treuhänder hinterlegt, die im Insolvenzfall der Emittentin veräußert und an die Anleger ausgeschüttet werden.

Die ersten ETCs von BNP Paribas beziehen sich auf roll-optimierte RICI Rohstoffindizes, die gemeinsam mit Rohstofflegende Jim Rogers entwickelt wurden. Die neue Produktreihe ETCs soll in den kommenden Wochen noch deutlich ausgebaut werden.

Die ETCs sind börsentäglich handelbar im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Laufende Kursstellung erfolgt durch verpflichtete Market Maker. In Anlehnung an ETFs wird ein als NAV (Nettoinventarwert) bezeichneter offizieller Bewertungskurs des ETCs täglich veröffentlicht.

Das sind die 6 neuen ETCs:

ETC auf RICI Benzin (TR)

Der RICI Enhanced Gasoline Index ETC bezieht sich auf den RICI Enhanced RBOB TR Index. Der Index ist ein in US-Dollar berechneter Rohstoffindex, der sich auf „RBOB Gasoline“ bezieht und zur Familie der Rogers International Commodity Enhanced Indizes gehört. Während der Laufzeit schüttet der ETC keine laufenden Erträge an den Anleger aus.

WKN : PB6R10

ISIN : DE000PB6R101

Gebühr : 1,00 %

Roll-optimiert : Ja

Anfänglicher Emissionspreis: 110,46 EUR

ETC auf RICI WTI Crude Oil (TR)

Der RICI Enhanced WTI Crude Oil Index ETC bezieht sich auf den RICI Enhanced WTI Crude Oil TR Index. Der Index ist ein in US-Dollar berechneter Rohstoffindex, der sich auf die Rohölsorte „WTI Crude Oil“ bezieht und zur Familie der Rogers International Commodity Enhanced Indizes gehört. Während der Laufzeit schüttet der ETC keine laufenden Erträge an den Anleger aus.

WKN : PB6R1W

ISIN : PB6R1W

Gebühr : 1,00 %

Roll-optimiert : Ja

Anfänglicher Emissionspreis: 51,71 EUR

ETC auf RICI Brent Oil (TR)

Der RICI Enhanced Brent Crude Oil Index ETC bezieht sich auf den RICI Enhanced Brent Crude Oil TR Index. Der Index ist ein in US-Dollar berechneter Rohstoffindex, der sich auf Rohöl der Sorte „Brent Crude Oil“ bezieht und zur Familie der Rogers International Commodity Enhanced Indizes gehört. Während der Laufzeit schüttet der ETC keine laufenden Erträge an den Anleger aus. Über diesen ETC berichtete das EXtra-Magazin bereits vor einigen Tagen.

WKN : PB6R1B

ISIN : DE000PB6R1B1

Gebühr : 1,00 %

Roll-optimiert : Ja

Anfänglicher Emissionspreis: 55,24 EUR

ETC auf RICI Heizöl (TR)

Der RICI Enhanced Heating Oil Index ETC bezieht sich auf den RICI Enhanced Heating Oil TR Index. Der Index ist ein in US-Dollar berechneter Rohstoffindex, der sich auf „Heating Oil“ bezieht und zur Familie der Rogers International Commodity Enhanced Indizes gehört. Während der Laufzeit schüttet der ETC keine laufenden Erträge an den Anleger aus.

WKN : PB6R1H

ISIN : DE000PB6R1H8

Gebühr : 1,00 %

Roll-optimiert : Ja

Anfänglicher Emissionspreis: 44,31 EUR

ETC auf RICI Natural Gas (TR)

Der RICI Enhanced Natural Gas Index ETC bezieht sich auf den RICI Enhanced Natural Gas TR Index. Der Index ist ein in US-Dollar berechneter Rohstoffindex, der sich auf „Natural Gas“ bezieht und zur Familie der Rogers International Commodity Enhanced Indizes gehört. Während der Laufzeit schüttet der ETC keine laufenden Erträge an den Anleger aus.

WKN : PB6R1G

ISIN : DE000PB6R1G0

Gebühr : 1,00 %

Roll-optimiert : Ja

Anfänglicher Emissionspreis: 17,15 EUR

ETC auf RICI Diesel (TR)

Der RICI Enhanced Natural Gas Index ETC bezieht sich auf den RICI Enhanced Gas Oil TR Index. Der Index ist ein in US-Dollar berechneter Rohstoffindex, der sich auf „Gas Oil“ bezieht und zur Familie der Rogers International Commodity Enhanced Indizes gehört. Während der Laufzeit schüttet der ETC keine laufenden Erträge an den Anleger aus.