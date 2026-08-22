Bitcoin Richtung 80.000 Dollar: Trump-Treffen und Short Squeeze befeuern die Rally

Auch Adrian Fritz, Chief Investment Strategist beim Krypto-ETP-Emittenten 21Shares, sieht in der Positionierung am Derivatemarkt einen zentralen Treiber: Nach den schwachen Vormonaten hätten viele Trader auf fallende Kurse gesetzt. Als Bitcoin wichtige technische Marken durchbrach, seien diese Positionen automatisch geschlossen worden – mit Käufen, die die Aufwärtsbewegung zusätzlich beschleunigten. Bemerkenswert sei zudem, dass Bitcoin erstmals seit Monaten wieder oberhalb seiner 200-Tage-Linie notiert, einem wichtigen langfristigen Trendindikator.

Der Anleihemarkt als zweiter Taktgeber

Parallel zur politischen und technischen Dynamik spielt auch der US-Anleihemarkt eine Rolle. Das US-Finanzministerium weitet seine Rückkäufe länger laufender Staatsanleihen aus – für bestimmte Laufzeiten von zwei auf mindestens vier Milliarden US-Dollar. Dominic Weibel, Head of Research bei Bitcoin Suisse, bewertet den Schritt kritisch: Der Markt habe reagiert, indem die Rendite dreißigjähriger Treasuries nur kurz gefallen und bereits am Folgetag zur Hälfte wieder gestiegen sei. Weibel bringt es auf den Punkt: „Der Markt hat unserer Meinung nach Bessents Bluff gecallt und damit klargemacht, dass vier Milliarden Dollar am langen Ende keine wirklich starke Hand sind.“

Er verweist zudem auf die Dimension der US-Verschuldung: Diese habe inzwischen 40 Billionen US-Dollar überschritten, umgerechnet fast 120.000 Dollar pro Einwohner, bei täglichen Zinskosten von knapp vier Milliarden Dollar. Ein einzelner Rückkauf entspreche damit grob einer Tagesrechnung des Zinsdienstes – ein Vergleich, den Weibel pointiert zusammenfasst: Der Versuch gleiche dem, „einen fiskalischen Flächenbrand mit einem Eimer Wasser zu löschen.“ Seiner Einschätzung nach zielt die Strategie des Finanzministeriums eher darauf ab, Duration aus dem Markt zu nehmen und die Finanzierung ans kurze Ende zu verschieben, wo die Federal Reserve mehr Einfluss hat. Das rücke finanzielle Repression und eine schleichende Kaufkraftentwertung näher – ein Umfeld, in dem Anleger verstärkt in knappe Sachwerte wie Gold und Bitcoin ausweichen. „Gold und Bitcoin haben diese Botschaft entsprechend sofort verstanden und im Tandem zugelegt“, so Weibel und resümiert: Bessent habe zwar den Bondmarkt beruhigen wollen, könnte damit aber „den Startschuss für die nächste Etappe des Hard-Money-Trades gegeben“ haben.

Breitere Marktbeteiligung, aber keine Entwarnung

Die Stärke zeigt sich nicht nur bei Bitcoin. Ethereum und der dezentrale Handelsplatz Hyperliquid verzeichneten laut Belitz ebenfalls deutliche Zuwächse, wobei Trump Hyperliquid in seinen Äußerungen ausdrücklich hervorgehoben habe. Eine breitere Beteiligung gilt als Signal für zunehmende Risikobereitschaft im Markt – in ruhigeren Phasen konzentriert sich Kapital häufig zunächst auf Bitcoin allein.

Für den weiteren Verlauf bleibt laut Belitz dennoch Vorsicht angebracht: Historisch beginne nach solchen Bewegungen häufig eine saisonal aktivere Marktphase, gemessen am Vierjahreszyklus befinde man sich aber weiterhin in einer Konsolidierung. Dass die bisherigen Rücksetzer schwächer ausfallen als in früheren Zyklen, wertet sie als Zeichen wachsender Marktreife und stabilerer institutioneller Beteiligung.

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