Bei dieser Direktbank bekommst du jetzt alle 1.500 ETF-Sparpläne gebührenfrei

Alles gratis: Ab sofort zahlen Kunden der Consorsbank keine Gebühren mehr für ETF-Sparpläne. Rund 1.500 ETFs stehen zur Auswahl.

Tolle Wochen für ETF-Freunde: Erst senkte Vanguard die Gebühren für sechs beliebte Aktien-ETFs, jetzt lassen sich circa 1.500 ETFs kostenlos über die Consorsbank besparen. Damit entfällt nun für alle ETF-Sparpläne die Gebühr von 1,5 Prozent des Sparbetrags. Mehr als 1.500 ETFs bieten Zugang zu Indizes wie MSCI World und Dax, zu Ländern, Regionen, Branchen oder Trendthemen wie Künstliche Intelligenz. Damit ist das ETF-Sparplan-Angebot durchaus vergleichbar mit führenden Neobrokern und setzt sich damit deutlich ab von den meisten anderen Direktbanken, die teilweise nur wenige Aktions-ETFs kostenfrei im Sparplan anbieten.

ETF-Sparpläne schon ab zehn Euro

Für einen ETF-Sparplan musst du nicht vermögend, ganz im Gegenteil, schließlich ist es ja das erklärte Ziel, damit ein Vermögen aufzubauen. Bei der Consorsbank kannst du bereits mit einer Sparsumme in Höhe von zehn Euro loslegen, der Rhythmus ist monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich oder halbjährlich. Als Ausführungstermine sind der 1., 7., 15. oder 23. eines Monats wählbar. Du kannst also mit geringeren Summen einsteigen und jederzeit erhöhen. Wer die Sparrate regelmäßig steigern möchte, der kann eine jährliche Dynamisierung zwischen 2,5 und zehn Prozent wählen. Auch das Pausieren von Sparplänen ist flexibel möglich.