Gebührensenkung bei Aktien-ETFs von Vanguard – was das für dich bedeutet
Bei Vanguard purzeln jetzt bei etlichen Aktien-ETFs die Gebühren. Schau, ob dein ETF bei der Gebührensenkung dabei ist oder ob sich ein Wechsel lohnt.
Gute Nachrichten für Privatanleger. Vanguard macht seine ETFs noch günstiger. Ab dem 7. Oktober 2025 sinken die Gebühren für sechs große Aktien-ETFs. Damit steigt die Zahl der Fonds, bei denen Vanguard in diesem Jahr die Kosten gesenkt hat, auf insgesamt 13.
Besonders spannend: Auch der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (WKN: A2PKXG), einer der beliebtesten und größten ETFs in Europa, ist dabei. Für dich heißt das: Ein global diversifiziertes Portfolio zu noch geringeren Kosten. Hier sinken die laufenden Kosten (TER) von 0,22 auf 0,19 Prozent in der nicht-währungsgesicherten Variante. Im Fall der Währungsabsicherung fällt die TER von 0,27 auf 0,24 Prozent.
Diese Gebührensenkung ist für Dax-Anleger spannend
Wenn du bisher einen Dax-ETF hast, könnte sich ein Wechsel zu Vanguard lohnen. Denn der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (WKN: A2JF6S) kostet künftig nur noch 0,07 Prozent. Teilweise sind Dax-ETFs der Konkurrenz wesentlich teurer. Neben den Kosten spricht auch die breitere Streuung für das Vanguard-Produkt. Es ermöglicht nämlich ein Deutschland-Investment mit mehr als 140 Unternehmen – also 100 deutsche Titel mehr als im Dax.
|Tipp: Schau dir gleich unser 70/30 Vanguard Portfolio an.
Warum ist eine Gebührensenkung wichtig für dich?
„Mit den Gebührensenkungen bei unseren Aktienfonds ermöglichen wir es Anlegern, einen größeren Teil der Marktrendite zu behalten. Wir wollen die Kosten und Komplexität der Geldanlage senken und so Sparer dabei unterstützen, mit ihrem Vermögen Geld zu verdienen, anstatt an ihnen zu verdienen“, sagt Jon Cleborne, Leiter von Vanguard Europa. Jede Gebühr, die du nicht zahlst, bleibt also in deiner Rendite. Selbst kleine Unterschiede summieren sich über Jahre zu großen Beträgen. Vanguard schätzt, dass allein die Kostensenkung beim FTSE All-World ETF Anlegern jährlich 13,7 Millionen US-Dollar spart. Insgesamt belaufen sich die Einsparungen aus dieser Runde laut Vanguard auf rund 18,5 Millionen US-Dollar – Geld, das direkt bei den Anlegern bleibt.
Gebührensenkung bei Aktien-ETFs von Vanguard
|ETF
|Anteilsklasse
|Alte TER
|Neue TER
|Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
|Unhedged
|0,22 %
|0,17 %
|Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF
|Unhedged
|0,24 %
|0,19 %
|Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
|Unhedged
|0,15 %
|0,10 %
|Hedged
|0,20 %
|0,15 %
|Vanguard Germany All Cap UCITS ETF
|Unhedged
|0,10 %
|0,07 %
|Hedged
|0,15 %
|0,12 %
|Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
|Unhedged
|0,22 %
|0,19 %
|Hedged
|0,27 %
|0,24 %
|Vanguard FTSE North America UCITS ETF
|Unhedged
|0,10 %
|0,08 %
|Hedged
|0,15 %
|0,13 %
|Quelle: Vanguard Europa