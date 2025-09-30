Gebührensenkung bei Aktien-ETFs von Vanguard – was das für dich bedeutet

Bei Vanguard purzeln jetzt bei etlichen Aktien-ETFs die Gebühren. Schau, ob dein ETF bei der Gebührensenkung dabei ist oder ob sich ein Wechsel lohnt.

Gute Nachrichten für Privatanleger. Vanguard macht seine ETFs noch günstiger. Ab dem 7. Oktober 2025 sinken die Gebühren für sechs große Aktien-ETFs. Damit steigt die Zahl der Fonds, bei denen Vanguard in diesem Jahr die Kosten gesenkt hat, auf insgesamt 13.

Besonders spannend: Auch der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (WKN: A2PKXG), einer der beliebtesten und größten ETFs in Europa, ist dabei. Für dich heißt das: Ein global diversifiziertes Portfolio zu noch geringeren Kosten. Hier sinken die laufenden Kosten (TER) von 0,22 auf 0,19 Prozent in der nicht-währungsgesicherten Variante. Im Fall der Währungsabsicherung fällt die TER von 0,27 auf 0,24 Prozent.