Gebührensenkung: UBS-ETFs werden teils um mehr als 50 Prozent günstiger

UBS-ETF-Inhaber können sich über eine Gebührensenkung freuen. Ein MSCI-World-Produkt wird sogar um knapp 67 Prozent günstiger.

Gebührensenkung ist das Wort des Monats. So ist das Jahresende offenbar eine gute Zeit für preisbewusste ETF-Anleger. Erst zu Beginn des Monats setzte Xtrackers den Rotstift an und senkte die Gesamtkostenquote (TER) für rund 30 ETFs und einen Gold-ETC. Nun folgt prompt die Antwort von UBS. Hier werden sogar etwa 80 ETFs günstiger. Betroffen sind damit ETFs aus sämtlichen Bereichen. Gesamtvolumen: 48 Milliarden US-Dollar, also gut 44 Milliarden Euro.