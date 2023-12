Weihnachtsgeschenk: Sinken die ETF-Gebühren in 2024 weiter?

Neulich gab es schon Weihnachtsgeschenke von ETF-Anbietern in Form von reduzierten Gebühren. Purzeln auch 2024 die laufenden Kosten für ETFs?

Beim Siegeszug der ETFs spielen die Gebühren eine wichtige Rolle. Schließlich gelingt es vielen aktiven Fonds nach Abzug der Kosten nicht, mit ihrer Performance ihre Vergleichsindizes zu schlagen. Aber auch im Wettbewerb der ETF-Anbieter spielen die Gebühren eine wichtige Rolle, schließlich sind sie neben der Verfügbarkeit beim persönlichen Broker wohl das wirksamste Differenzierungsmerkmal gegenüber dem Kunden.

Zuletzt hatte State Street die Gebühren für den SPDR S&P 500 UCITS ETF (WKN: A1JULM) von 0,09 Prozent auf 0,03 Prozent gesenkt. Wenig überraschend wurde ein Mitarbeiter des Unternehmens im Handelsblatt mit den Worten zitiert: „Die Gebühren kennen nur eine Richtung, sie sinken.“ Dafür wurde der Anbieter laut Morningstar mit Zuflüssen von 1,1 Milliarden Euro im Zeitraum vom 23.10. bis 17.11. belohnt. Damit verzeichnete der ETF in diesem Zeitraum die höchsten Zuflüsse in der Peergroup, nachdem er im bisherigen Jahresverlauf nur 35 Millionen Euro an Zuflüssen verbuchen konnte.