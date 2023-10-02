ARK ETFs kommen nach Europa – was Anleger wissen sollten

Deutsche Anleger können in Kürze auf die aktiven ARK Invest ETFs von Cathie Wood zugreifen. Das solltest du jetzt dazu wissen.

Die US-Investmentgesellschaft ARK Invest übernimmt das Londoner Fondshaus Rize ETF, das über die für die Zulassung notwendigen Kontakte zu den europäischen Aufsichtsbehörden verfügt. Die Idee ist nachvollziehbar, schließlich ist die Dame seit dem Tech-Boom im Jahr 2020 auch in Europa sehr populär. Jeder vierte Abonnent von Ark-Research kommt aus Europa.

Chancen von ARK-Produkten

Mit ihrer innovativen und disruptiven Anlagestrategie hat sie eine große Anhängerschaft gewonnen und ihre ETFs erfreuen sich großer Beliebtheit. Doch trotz des Hypes und der Euphorie um die Fonds ist eine kritische Betrachtung wichtig. Die Unternehmen in den ARK-Produkten haben zwar zweifellos ein hohes Wachstumspotenzial, sind aber auch mit erheblichen Risiken behaftet. Viele dieser Unternehmen operieren in sehr volatilen Märkten, sind stark defizitär und in hohem Maße von zukünftigem Wachstum abhängig.

Ein weiterer Aspekt, der kritisch betrachtet werden muss, ist die hohe Konzentration der ETFs von Cathie Wood auf bestimmte Einzeltitel. Ein großer Teil des Portfolios besteht aus wenigen Unternehmen, die einen großen Einfluss auf die Performance der ETFs haben. Der Erfolg der Anlagestrategie steht und fällt daher mit der Qualität der Analysen.

Die Analysen und das Handeln von ARK-Invest im Check

Die Analysen und Kursziele von ARK Invest sind immer wieder vergleichsweise optimistisch bis unrealistisch. Für Zoom beispielsweise prognostizierte ARK in einer Studie vom Juni 2022 im pessimistischen Fall einen Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 rechnet das Unternehmen selbst mit einem Umsatz von rund 4,5 Milliarden US-Dollar. Eine Beschleunigung des Umsatzwachstums sollte man als konservativer Investor im bärischen Szenario wohl nicht unbedingt unterstellen.

Auch bei Tesla hat sich das ARK-Team mit einem Kursziel von 2.000 US-Dollar im Jahr 2027 ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Tesla ist zwar die größte Position im ARK Innovation ETF mit einer hohen Gewichtung im ARK Disruptive Innovation ETF, aber der kurzfristige Handel der Position passt nicht wirklich zu dieser optimistischen Prognose. Schließlich bezeichnete Cathie Wood in einem Interview mit dem Handelsblatt Elon Musk als Thomas Edison unserer Zeit und verwies auf die Überlegenheit und Sicherheit des Autopiloten von Tesla. Diese Einschätzungen decken sich nicht unbedingt mit dem öffentlichen Bild und der Meinung von anderen Experten.