Anbieter im Überblick: Dies sind die besten Neo-Broker in Deutschland

Der amerikanische Billig-Broker Robin Hood ist top erfolgreich und plant für 2021 den Börsengang. Doch auch die deutschen Neo-Broker haben einiges zu bieten. Die besten Adressen im Überblick!

Die Handelsplattform Robin Hood aus Kalifornien hat mit ihrem Launch im Jahr 2013 einen regelrechten Preiskampf im Broker-Markt ins Rollen gebracht. 2021 soll das Unternehmen an die Börse gehen – die aktuelle Bewertung (laut der letzten Finanzierungsrunde) liegt bei unglaublichen 11,7 Milliarden US-Dollar.

Nicht nur in den USA sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Low-Cost-Broker entstanden, auch in Deutschland existieren immer mehr Anbieter, die klassischen Player verstärkt in Zugzwang bringen. Lassen Sie uns in diesem Beitrag gemeinsam einen Blick auf die fünf wichtigsten Low-Cost-Broker werfen.

Trade Republic

2015 entstand mit Trade Republic der erste provisionsfreie Broker in Deutschland. Der Fokus des Berliner Brokers liegt ganz klar auf der jungen Generation. Jeder Kauf oder Verkauf kostet nur einen Euro. Darüber hinaus können Privatanleger zahlreiche kostenlose ETF-Sparpläne besparen. Aufgrund der engen Partnerschaft mit Blackrock sind diess natürlich nur solche von iShares. Spannend ist zudem der alleinige Fokus auf ihre mobile App. Damit folgt Trade Republic dem anhaltenden Mobile Banking Trend.

Kosten: 1 Euro pro Trade, 0 Euro Depotgebühr, 0,00 Prozent Guthabenzinsen

Anlageklassen: Aktien, ETFs, Derivate

Gründung: 2015

Smartbroker

Bei Smartbroker können Anleger bereits zum Nulltarif Wertpapier handeln – und das an allen deutschen Börsenplätzen. Dafür müssen Sei jedoch mindesten 500 Euro in die Hand nehmen. Für jede Order unter 500 Euro berechnet Smartbroker weiterhin vier Euro. Auch mit kostenlosen ETF-Sparplänen kann der Anbieter dienen. Im Vergleich zu Trade Republic ist die Auswahl erheblich breiter diversifiziert. In naher Zukunft ist sogar die Eröffnung von Firmendepots geplant. Der einzige Nachteil: Es gibt noch keine App.

Kosten: 4,00 Euro pro Trade, 0 Euro Depotgebühr, -0,50 Prozent Guthabenzinsen

Anlageklassen: Aktien, ETFs, Fonds, Derivate

Gründung: 2019