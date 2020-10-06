3 Länder-ETFs mit Potenzial, mit denen wirklich keiner rechnet

Drei Länder-ETFs erscheinen derzeit besonders verheißungsvoll. Es handelt sich um Regionen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Hier erfahren Sie, wer die drei Top-Kandidaten sind.

Lediglich auf den weltweiten Aktienmarkt zu setzen, ist Ihnen zu langweilig? Macht nichts, es ist durchaus zulässig, einzelne Regionen leicht überzugewichten. Übertreiben Sie es nur nicht. Was sind also aussichtsreiche Länder-ETFs?

Japan steht vor Comeback

Los geht unsere Weltreise auf der Suche nach den besten Aktienmärkten in Japan. Der langjährige japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hat das Handtuch geworfen. Über Jahre prägte Abe mit seiner expansiven Wirtschaftspolitik „Abenomics“ die Geschicke Japans. Am Ende wurde der Druck für Abe allerdings zu groß. Doch können die Märkte nun eine Abkehr von „Abenomics“ erwarten?

Marktbeobachter, wie Deutsche-Bank-Chefstratege Ulrich Stephan, gehen nicht davon aus: „Die Märkte reagierten auf die Rücktrittsankündigung zwar zunächst mit steigenden Renditen sowie Kursverlusten der japanischen Aktienindizes. Jedoch dürften Abes Nachfolger seine Wirtschaftspolitik ebenso unverändert fortsetzen wie die Bank of Japan“, erklärt Stephan.

Überraschung unter den Länder-ETFs: Japan!

Für Investoren könnten nach den jüngsten Kursverlusten am Aktienmarkt Chancen entstehen – schließlich waren Aktien aus Japan schon zuvor im Vergleich zu anderen Märkten attraktiv bewertet. „Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,4 – basierend auf den erwarteten Gewinnen in den kommenden zwölf Monaten – erscheinen die japanischen Leitindizes verglichen mit denen anderer Industrieländer bei entsprechender Risikobereitschaft interessant. Zumal die zyklische, exportorientierte Wirtschaft Japans von einer Konjunkturerholung nach Abflauen der Pandemie profitieren sollte“, fasst Stephan zusammen.

Um in Japan zu investieren, können Anleger einen Blick auf den Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (WKN: DBX1MJ) werfen. Der ETF bündelt 320 japanische Titel und vereint Investitionen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro auf sich. 2020 büßte das Instrument knapp sieben Prozent an Wert ein. Mit dabei sind Unternehmen wie Toyota, Sony, Soft Bank, Nintendo oder Keyence Corporation. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,3 Prozent.