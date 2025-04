Die defensive Variante richtet sich an Anleger, die Sicherheit schätzen, eine geringe Risikobereitschaft haben oder nur kurzfristig investieren möchten. Lediglich ein Viertel des Kapitals wird in einen Aktien-ETF investiert, während der Großteil in Tagesgeld, Festgeld oder kurzlaufende Anleihen (Staatsanleihen) fließt. Diese Strategie eignet sich besonders für konservative Anleger oder für Personen ab 60 Jahren, die Verluste an der Börse vermeiden oder jederzeit auf ihr Kapital zugreifen möchten.

Hier kannst du dir das Pantoffel-Portfolio Defensiv ansehen.