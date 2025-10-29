Aktienanleihen

Eine Aktienanleihe ist eine Inhaberschuldverschreibung, die von einem Emittenten – in der Regel einer Bank oder einem Zertifikateanbieter – herausgegeben wird. Sie hat eine feste Laufzeit, einen festgelegten Zinssatz (Kupon) und bezieht sich auf einen Basiswert, in der Regel eine Aktie.

Während der Laufzeit erhalten Anleger Zinsen auf den Nominalbetrag. Die Rückzahlung des Nennwerts am Ende der Laufzeit – also zur Fälligkeit – hängt vom Kurs des Basiswerts am Bewertungstag ab.

Liegt der Aktienkurs auf oder über dem Basispreis (Strike), zahlt der Emittent den Nennwert zurück.

Liegt der Kurs darunter, erfolgt eine Lieferung der Aktien nach einem festen Bezugsverhältnis oder eine Kapitalrückzahlung (Barausgleich).

Die Verzinsung (Kupon) ist in der Regel höher als bei vergleichbaren Anleihen, was als Kompensation für das zusätzliche Aktienrisiko dient.