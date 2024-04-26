Warum Cathie Wood jetzt als Investorin gebraucht wird

Drei aktive Ark Invest ETFs sind am Start. Cathie Wood erklärt, die volatile Tech-Strategie und warum Elon Musk ein Mann der Renaissance ist.

Ein Blick auf die Apple Watch genügt: Die Bewegungsziel-Ringe sind nahezu vollkommen geschlossen – und das um die Mittagszeit. Kein Wunder, Star-Investorin Cathie Wood hat viel zu tun. Derzeit ist sie in Frankfurt unterwegs, um ihre Fonds zu bewerben. Gerade eben hat sie noch einen jungen institutionellen Investor getroffen. Der habe sich so gut mit der Investmentphilosophie von Ark Invest und seinen Fonds ausgekannt, dass er gar nicht mehr aufgehört habe, interessierte Fragen zu stellen. Folglich hat sich Cathie Wood zum Presse-Event verspätet. Kein Problem, alles verständlich – so heißt es unisono aus den Mündern der Pressevertreter. Beruhigend für den Autor: Scheinen die Deutschen also doch nicht mehr solche effizienten Pünktlichkeits-Pedanten zu sein. Im folgenden Austausch des Presse-Lunchs zeigt sich dann allerdings, wo die ideologische Grenze speziell in Sachen Investments verläuft – und warum Europa Cathie Wood braucht und Ark Invest-ETFs eine Bereicherung im Markt sein können.

Gleich wolle Wood mit ein paar Fehlannahmen aufräumen. Ark Invest verfolge genauso einen aktienbasierten Bottom-Up-Ansatz wie viele andere Fondsanbieter auch. Häufig würde ihr Haus als reiner Anbieter thematischer Investments wahrgenommen. In Europa geht Ark Invest, das jüngst den europäischen ETF-Anbieter Rize ETF übernommen hat, seit gut einer Woche mit drei aktiven ETFs an den Start. Hierzu gehören der Ark Innovation Fund (ISIN: IE000GA3D489), der Ark Genomic Revolution (ISIN: IE00005M6X01) und der Ark Artificial Intelligence & Robotics (ISIN: IE0003A512E4). Eine weitere Fehlannahme sei, dass Ark sich auf Small-Caps fokussiere. Nein, die Hälfte der gehaltenen Werte sind Large- und Mega-Caps. Und hierzu gehört ein Wert von besonderem Interesse: Tesla.

Warum Tesla, Cathie Wood?

Seit dem Jahreswechsel büßte die Aktie des US-Automobilherstellers mehr als 30 Prozent an Kurswert ein. Seit dem Allzeithoch Ende 2021 hat sich der Wert sogar mehr als halbiert. Wood hält an Tesla fest, ganz im Gegenteil zu Nvidia, deren Position sie geräumt hat. Teslas Anteil am Ark Innovation Fund macht etwa zehn Prozent aus. Freudig wird also die Frage einer Kollegin nach der Position mit „Yay“ im Plenum quittiert. Tesla gehe nach Meinung Woods durch verschiedene Phasen. Während bis etwa 2019 ein Start-Up-Mind- und Skill-Set gebraucht wurde, haben sich die Anforderungen nun geändert. Das lasse sich auch an der geänderten Produktionsweise erkennen. Tesla geht jüngst nach der Unboxed Manufacturing-Technik vor. Durch mehrere Unterbaugruppen lasse sich Platz in der Fabrik sparen und die Kosten reduzieren – nach Expertenmeinung sogar um bis zu 50 Prozent. Offenbar braucht es noch, bis das System im Zahlenwerk greift.