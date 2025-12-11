Wachstumswende 2026: Welcher Deutschland-ETF jetzt besonders spannend ist

Deutschland erlebt einen wirtschaftlichen Neustart – erfahre, warum 2026 viel Potenzial birgt und welcher ETF deshalb spannend ist.

Deutschland befindet sich an einem wirtschaftlichen Wendepunkt. Nach Jahren verhaltener Dynamik ist 2026 etwas Wachstum drin. „Ab dem nächsten Jahr werden Staatsausgaben deutlich steigen. Das resultiert aus dem 500-Milliarden-Investitions-Paket, das der Bundesregierung zur Verfügung gestellt wurde“, sagt Carsten Mumm, Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner & Reuschel. Mumm rechnet dadurch für 2026 mit einem Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent in Deutschland. Die Experten von ODDO BHF Asset Management legen bei ihrer Prognose sogar noch einen „Schnaps“ drauf und erwarten 2026 ein BIP-Wachstum von 1,1 und für 2027 sogar von 1,6 Prozent. Für einen selbstragenden Wachstumsschub rechnet es jedoch wohl vorerst noch nicht. Doch wie entsteht wieder Dynamik? „Der Bürokratieabbau muss tatsächlich vorangetrieben, Genehmigungsprozesse beschleunigt und Überregulierung reduziert werden. Industrie und Wirtschaft müssen dabei unterstützt werden, international wieder wettbewerbsfähiger zu werden“, meint Christoph Ohme, Leiter Deutsche Aktien bei ODDO BHF Asset Management.

Langfristige Impulse für die Deutschland AG

Erste Schritte sind auf den Weg gebracht. Hierzu zählt etwa eine Reduktion des Industriestrompreises und eine Absenkung der Unternehmenssteuer in den nächsten Jahren. Gleichzeitig sorge ein historisches Infrastruktur- und Verteidigungspaket von bis zu 900 Milliarden Euro über die kommenden zwölf Jahre für einen kräftigen Nachfrageimpuls. „Das ist ein Investitionsprogramm, das die deutsche Wirtschaft über Jahre tragen kann, wenn damit auch Strukturreformen einhergehen“, so Ohme. Schätzungen zufolge könnte dieser Schub das BIP jährlich um mehr als ein Prozent erhöhen. Davon können auch deutsche Aktien profitieren.