Übergewichte im Depot: Warum dein S&P-500-ETF riskanter ist, als du denkst

Im S&P 500 ist die Konzentration der zehn größten Unternehmen historisch hoch. Mit dieser ETF-Gattung passiert dir das mit deinem Depot nicht.

Der weltweite Aktienmarkt wird nach wie vor von den USA bestimmt. Doch an den US-Börsen erreicht die Marktkonzentration historische Höchstwerte. Wenn du in der ETF-Suche nach Produkten auf den S&P 500 schaust, wirst du feststellen: Fast 40 Prozent entfallen auf nur zehn Unternehmen. Der US-Leitindex steht damit auf immer weniger Beinen. „Anleger mögen davon kurzfristig profitieren, gleichzeitig aber wächst das Risiko, dass Rückschläge einzelner Schwergewichte den gesamten Markt ins Wanken bringen“, sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Diversifikation statt Konzentration auf den Index sei das Gebot der Stunde.

Wenige Giganten dominieren das Depot

Die US-amerikanischen Aktienmärkte stehen aktuell so stark im Zeichen weniger Großkonzerne wie selten zuvor. Die zehn größten Unternehmen im S&P 500 stellen inzwischen knapp 40 Prozent der gesamten Indexgewichtung. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren lag ihr Anteil nach Zahlen von Moventum AM bei rund 17 Prozent. Selbst auf dem Höhepunkt der Internet-Euphorie im Jahr 2000 machten die zehn Großen demnach lediglich etwa 26 Prozent des Index aus.