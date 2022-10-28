Trade Republic ist jetzt Europas größter Anbieter von ETF- und Aktiensparplänen

Neobroker Trade Republic nimmt 1.000 neue ETFs ins Angebot mit auf und ist somit Europas größter Anbieter von kostenfreien ETF- und Aktiensparplänen.

Trade Republic hat den heutigen Weltspartag zum Anlass genommen, sein Sparangebot für Kunden deutlich zu erweitern: Mit der Aufnahme von rund 1.000 neuen ETFs bietet das Berliner Unternehmen nun Europas größte Auswahl an kostenlosen ETF- und Aktiensparplänen. Auch die Auswahl an Anbietern ist gewachsen: Vanguard, lnvesco und VanEck sind jetzt mit an Bord.

Anlaufstelle für Experten und Einsteiger

„Trade Republic ist das Zuhause für Sparer in ganz Europa. Über die Hälfte unserer Kunden schließen ihren allerersten Sparplan bei uns ab“, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. „Mit den neuen ETFs kann jeder Europäer zu jedem Budget kostenlos anfangen zu sparen. Durch den automatischen Lastschrifteinzug vom Girokonto wird das Sparen noch einfacher. Nach dem Start vom Handel mit Aktienbruchteilen ist dies ein weiterer Schritt, um den Vermögensaufbau zu demokratisieren.“

Zusätzlich zu den neuen ETFs nimmt Trade Republic weitere Emittenten wie Vanguard, lnvesco und VanEck in sein Portfolio auf. Ab sofort können Kundinnen und Kunden nun in knapp 2.400 ETFs investieren, außerdem in 2.500 Aktiensparpläne. Alle Sparpläne sind dauerhaft kostenfrei und schon ab einem Euro besparbar.

Einfacher Zugang zu Megatrends

Außerdem bietet Trade Republic den Kundinnen und Kundenneue exklusive Produkte, mit denen sie in Themen und Megatrends, wie Big Tech oder Nachhaltigkeit und Klimawandel, investieren können. „Mit diesen Anlageprodukten gehen wir auf einen großen Wunsch unserer Kunden ein“, so Hecker. „Viele Menschen wollen ihr Geld in Dinge anlegen, die sie aus dem eigenen Leben kennen. Mit Trade Republics Top Themen ermöglichen wir Kunden nun, in große Megatrends zu investieren und so Vermögen aufzubauen.“ Alle Funktionen werden im Monat November schrittweise an die Kundinnen und Kunden ausgerollt.