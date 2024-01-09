Trade Republic führt Debit-Karte mit Prämie für den Sparplan ein

Kunden von Trade Republic können ab sofort eine kostenlose Debit-Karte beantragen. Das Besondere: Du erhältst bei jeder Zahlung mit Karte ein Prozent davon für deinen Sparplan.

Zum fünfjährigen Bestehen macht sich Trade Republic und vor allen seinen Kunden ein Geschenk. Damit ist die Spekulationen, welches Produkt Trade Republic nach dem Erhalt der Vollbanklizenz an den Markt bringen würde, nun beendet. Die Berliner offerieren eine kostenlose Kreditkarte. Diese unterscheidet sich aber von anderen. Denn die Visa-Karte verbindet das Bezahlen mit dem Sparen. Kunden können mit der Debitkarte Online- und Offline-Zahlungen tätigen.

Für jede Kartenzahlung erhältst du dauerhaft ein Prozent des Zahlbetrages als Saveback-Prämie. Diese wird in einen individuell festlegbaren Sparplan investiert. Zusätzlich ermöglicht die Karte, Beträge aufzurunden und das Wechselgeld ebenfalls automatisch in ein Wertpapier der eigenen Wahl zu investieren. „Trade Republic verbindet in einzigartiger Weise das tägliche Bezahlen mit dem Investieren. Die Partnerschaft zwischen Trade Republic und Visa stellt sicher, dass jede Kartenzahlung zum Vermögensaufbau beiträgt“, sagt Albrecht Kiel, Regional Managing Director Visa Central Europe.

Was muss ich tun?

Wenn du die Kreditkarte beantragt hast, musst doch noch folgendes beachten: Es funktioniert, so dass du dir sowohl für die Saveback-Prämie als auch für die Aufrunde-Funktion jeweils einen beliebigen Sparplan aussuchst. In diese beiden Sparpläne fließt dann das zusätzliche Sparguthaben. Du musst dafür aber beide Funktionen aktivieren, um davon zu profitieren.

Keine Monatsgebühr für die Kreditkarte von Trade Republic

Anders als bei vielen Banken kommt die Trade Republic Karte ohne monatliche Kosten aus. Kunden bekommen für eine einmalige Ausgabegebühr eine Mirror-Karte (50 Euro) bzw. Classic-Karte (5 Euro) oder können eine kostenlose virtuelle Karte wählen. Alle Kartenvarianten kommen mit identischen Vorteilen und ermöglichen weltweit unbegrenzt kostenloses Geldabheben; für Abhebungen unter 100 Euro fällt ein Euro Gebühr an. Sowohl Bestands- als auch Neukunden können sich auf einer Warteliste für die neue Karte eintragen. Die Karten sollen dann in den kommenden Wochen stufenweise an die Kunden herausgegeben werden.