Trade Republic startet kostenfreies ETF-Sparplan-Angebot

Langfristiger Vermögensaufbau ist ab sofort mobil, einfach und gebührenfrei möglich: Trade Republic, Deutschlands erster mobiler und provisionsfreier Broker, bietet ihren Kunden den Abschluss von ETF-Sparplänen komplett gebührenfrei und ohne Fremdkostenpauschale an.

Das regelmäßige Sparen einer individuellen Anlagesumme mit ETFs erfreut sich in Zeiten von Niedrigzinsen und unsicherer Rentenentwicklung einer immer größeren Beliebtheit. Bespart werden können über 280 ETFs ab 25 Euro Mindestanlage in unterschiedlichen zeitlichen Intervallen. Und das, wie bei Trade Republic üblich, schnell, einfach und mobil.

Mit dem globalen Vermögensverwalter Blackrock hat Trade Republic für dieses neue Angebot einen weiteren starken strategischen Partner als exklusiven ETF-Anbieter gewonnen.

„Nur sechs Monate nach unserem erfolgreichen Marktstart erweitern wir die Trade Republic um eine entscheidende Produktklasse: das Sparen“, sagt Christian Hecker, einer der Gründer von Trade Republic. „Damit befähigen wir jedermann mit nur drei Taps zu einem dauerhaft gebührenfreien langfristigen Vermögensaufbau. Dies war von Anfang an wesentlicher Teil unserer Vision für die Trade Republic. Mit der Ergänzung unseres Angebotes um ETF-Sparpläne bieten wir unseren Kunden nun ein umfassendes Anlagespektrum, vergleichbar mit den etablierten Brokern – allerdings komplett gebührenfrei.“

„Wir freuen uns sehr über die strategische Kooperation mit der Trade Republic Bank“, erklärt Verena Heming, iShares Digital Distribution Germany bei Blackrock. „Mit neuester Technologie bietet die Trade Republic einen schnellen, einfachen und kostengünstigen Zugang zum ETF-Sparen. Das trägt dazu bei, die Wertpapieranlage unkompliziert in das tägliche Leben zu integrieren. In der Zukunft wollen wir gemeinsam noch weitere spannende Angebote rund um das Sparen in ETFs in Deutschland anbieten.“

Günstiger Weg zum ETF-Sparplan

Als erster Broker in Deutschland ermöglicht Trade Republic Kunden das dauerhaft kostenfreie Besparen von mehr als 280 ETFs. Anders als bei vielen anderen Brokern fallen für den ETF-Sparplan dauerhaft weder Orderprovisionen noch eine Fremdkostenpauschale an. Es sind lediglich die üblichen Produktkosten (z.B. Management Fees) für den ETF zu entrichten. Das auf diese Weise gesparte Geld können die Anleger zusätzlich in ihren Vermögensaufbau investieren.

Der gewünschte ETF-Sparplan lässt sich in der übersichtlich gestalteten Trade Republic App ganz einfach mit nur drei Taps erstellen. Den Sparbetrag können Kunden ab einer Mindesthöhe von 25 Euro individuell festlegen. Bei den Intervallen haben sie die Wahl zwischen 14-tägigem, monatlichem oder quartalsweisem Sparen. Die individuellen Einstellungen kann der Anleger jederzeit flexibel in der App ändern und so beispielsweise die Sparrate oder das Anlageintervall anpassen. Durch Preisalarme und Echtzeitdaten sind die Anleger dabei immer auf dem Laufenden.

Wer noch kein Depot bei Trade Republic besitzt, kann dieses direkt in der App oder ab sofort auch über die Trade Republic Website in weniger als zehn Minuten eröffnen. Damit bietet Trade Republic deutschlandweit den schnellsten Weg zum eigenen ETF-Sparplan.

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