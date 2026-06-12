Trade Republic erhöht nach EZB-Entscheidung die Zinsen auf 2,25 Prozent

EZB erhöht die Zinsen: Trade Republic gibt die Anhebung auf 2,25 Prozent weiter. Doch Chase und Norisbank locken aktuell mit deutlich mehr.

Trade Republic gibt die jüngste Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) erneut direkt an seine Kunden weiter. Ab dem 17. Juni steigt die Verzinsung des nicht investierten Guthabens von 2,0 auf 2,25 Prozent pro Jahr. Hintergrund ist die Anhebung des EZB-Einlagenzinses um 0,25 Prozentpunkte – die erste Zinserhöhung seit 2023.

Für viele Anleger klingt das zunächst nach einer guten Nachricht. Doch ein Blick auf den aktuellen Tagesgeldmarkt zeigt: Die attraktivsten Angebote liegen inzwischen deutlich höher.

Trade Republic bleibt seinem Prinzip bei Zinsen treu

Die Nachricht von Trade Republic folgt einem bekannten Muster. Der Broker orientiert sich bei der Verzinsung seines Cash-Guthabens direkt am EZB-Einlagenzins und passt die Konditionen entsprechend an. Für Bestandskunden ist das positiv: Es gibt keine zeitliche Befristung, keine Neukundenaktion und keine komplizierten Bedingungen. Wer Geld auf dem Verrechnungskonto liegen lässt, profitiert automatisch vom höheren EZB-Zins.