Tipps für die Suche nach weniger riskanten Aktien-ETFs

Angesichts der aktuellen Schlagzeilen aus Ländern wie China und Russland kann ein mulmiges Gefühl aufkommen. So findest du weniger riskante Aktien-ETFs.

Dass die Lage in Russland als unberechenbarer denn je anzusehen ist, dürfte mit dem mutmaßlichen Tod des Söldner-Chefs Prigoschin und den ständigen Atomkrieg-Drohungen des Vize-Chefs des russischen Sicherheitsrates (Dmitrij Medwedew) auf der Hand liegen. Mit Blick auf die geopolitischen Risiken sollten Investoren aber auch China genau im Auge behalten. Das schlechte Verhältnis des Emporkömmlings China gegenüber seinen Nachbarn (insbesondere Taiwan) könnte sich angesichts der massiven Wirtschaftsprobleme hinsichtlich Jugendarbeitslosigkeit und der Schwäche im Konsum- und Immobiliensektor weiter verschlimmern, schließlich versuchen viele Machthaber ihr Volk durch außenpolitische Abenteuer von innenpolitischen Problemen und Widrigkeiten „abzulenken“.

Kennzahlen für das Risikomaß von Aktien-ETFs

Wer angesichts drohender Herabstufungen der Kreditwürdigkeit ehemals finanzstarker Länder vom „sicheren Hafen Staatsanleihen“ nichts hält und eher an börsennotierte Unternehmen glaubt, sollte bei der Auswahl kaufenswerter Aktien-ETFs unbedingt auf deren Risikokennzahlen achten. Als registrierter Nutzer von extraetf.com bieten sich dabei verschiedene Filterfunktionen an.

Zwei Risikokennzahlen im Blick

Um das Risiko eines Aktien-ETFs schnell und einfach einzuschätzen bieten sich die beiden Kennzahlen Volatilität und max. Drawdown an, die auf Sicht von zwölf bzw. 36 Monate abrufbar sind. Während die Volatilität die Kursschwankungsintensität des ETFs für den jeweiligen Zeitraum anzeigt, liefert der maximale Drawdown den höchsten prozentualen Rückschlag während dieses Zeitraums. Dabei gilt: Je geringer diese beiden Werte ausfallen, desto niedriger kann man das Risiko des jeweiligen Wertpapiers einordnen, wenngleich historische Entwicklungen natürlich keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft bieten.