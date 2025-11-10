So profitieren ETF-Anleger jetzt von der voranschreitenden Deglobalisierung

Globalisierung ist out, Deglobalisierung ist in. Wir zeigen dir in diesem Beitrag, wie du als Anleger von dieser Entwicklung profitieren kannst.

Eines stand jahrzehntelang beinahe wie ein Naturgesetz fest: Globalisierung ist der Garant für Wohlstand und Effizienz. Doch längst mehren sich die Zeichen einer gegenläufigen Entwicklung: „Im Rahmen der Sicherheitsdebatte gewinnen nationale Interessen an Gewicht und Staaten greifen zunehmend in wirtschaftliche Prozesse ein“, sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Hamburger Sutor Bank. „Die Deglobalisierung schreitet voran – mit weitreichenden Folgen für Märkte und Anleger.“ Die USA befinden sich nach Ansicht mancher Experten sogar bereits im Modus der Kriegswirtschaft.

Ein extremes Beispiel für Deglobalisierung

Ein Beispiel liefert der niederländische Chiphersteller Nexperia. „Was als Symbol internationaler Kooperation begann, ist nun ein Lehrstück über geopolitische Abhängigkeiten“, so Beil. Nachdem der Konzern 2016 an ein chinesisches Konsortium verkauft worden war, übernahm die niederländische Regierung im Oktober 2025 die Kontrolle über das Unternehmen. „Hintergrund sind Sicherheitsbedenken und der Versuch, die technologische Souveränität Europas zu sichern“, sagt Beil. Der Schritt verdeutlicht, wie sehr wirtschaftliche und politische Interessen mittlerweile miteinander verwoben sind.

Die Auswirkungen reichen weit über den Technologiesektor hinaus. Die Automobilindustrie kämpft infolge von Lieferengpässen bei Halbleitern mit Produktionsausfällen, während in Brüssel und Berlin neue Programme zur Reindustrialisierung Europas vorbereitet werden. „Der Fall Nexperia zeigt exemplarisch, dass offene Märkte verwundbar geworden sind – und dass Staaten bereit sind, wirtschaftliche Eingriffe als Mittel geopolitischer Strategie zu nutzen“, so Beil. Diese Entwicklung markiert den Beginn einer neuen wirtschaftlichen Ära. Jahrzehntelang galt das Prinzip: Produktion dort, wo sie am günstigsten ist. Heute zählt zunehmend, wo sie am sichersten und politisch stabilsten möglich ist. Der Trend zur strategischen Eigenständigkeit verändert die Wertschöpfungsketten und zwingt Unternehmen, ihre Strukturen neu zu denken.