Schwache Konjunktur? Industrie-Aktien sind trotzdem interessant

Die Volkswirte korrigieren fast täglich die Prognosen nach unten. Dennoch bieten Industrie-Aktien aus den USA und Europa derzeit gute Chancen.

Die negativen Schlagzeilen zur deutschen Wirtschaft lassen nicht nach. Jüngst hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), der die Bundesregierung berät, seine Prognose im Vergleich zum Frühjahr gesenkt. Demnach soll die deutsche Volkswirtschaft im kommenden Jahr lediglich um 0,4 Prozent wachsen. Kein Wunder, denn das Land steckt in einem tiefgreifenden Wandel. Die Infrastruktur scheint vielerorts renovierungsbedürftig. Daneben ringt die Energiewende der Volkswirtschaft große Investitionen ab. „Produktionsprozesse werden zunehmend, nicht zuletzt mithilfe der Künstlichen Intelligenz, automatisiert. Lieferketten werden neu organisiert und strategisch wichtige Sektoren aus fernen Ländern zurückgeholt“, sagt Mirko Kohlbrecher, Investmentstratege bei der Spiekermann & CO AG in Osnabrück.