Scalable Capital holt sich bei Investoren 25 Mio. Euro

Der digitale Vermögensverwalter Scalable Capital hat in einer Serie C-Finanzierungsrunde weiteres Wachstumskapital in Höhe von 25 Millionen Euro erhalten. Das Geld stammt von BlackRock, HV Holtzbrinck Ventures und Tengelmann Ventures, die jeweils bereits an Scalable Capital beteiligt sind. Mit dieser Finanzierungsrunde steigt die Gesamtfinanzierung auf 66 Millionen Euro.

Weiteres Investment für schnelleres Wachstum

Seit dem Marktstart im Jahr 2016 ist Scalable Capital auf Wachstumskurs. Heute beschäftigt der digitale Vermögensverwalter in München und London mehr als 100 Mitarbeiter. Mit der neuen Finanzierungsrunde soll vor allem die Entwicklungsabteilung weiter ausgebaut werden, um das Geschäft mit Privatkunden voranzutreiben und neue Whitelabel-Lösungen für Banken, Versicherer und Asset Manager anzubieten. Mit einem digital verwalteten Vermögen von mehr als 1,5 Milliarden Euro und mehr als 50.000 verwalteten Portfolios ist Scalable Capital der Marktführer in Kontinentaleuropa.

„Das Investment würdigt unsere bisherigen Leistungen und wird unser Wachstum beschleunigen”, sagt Erik Podzuweit, Mitgründer und Geschäftsführer von Scalable Capital. „Wir wollen unsere führende Marktposition weiter ausbauen. Mit dem Geld aus der aktuellen Finanzierungsrunde werden wir in unser Team investieren und unser Wachstum in allen Kundensegmenten vorantreiben.”

Die digitale Vermögensverwaltung ist bei gut verdienenden Berufstätigen besonders gefragt. Gut zwei Drittel der Kunden von Scalable Capital haben einen Universitätsabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Informatik oder Ingenieurwesen. Im Durchschnitt verwaltet das Unternehmen rund 35.000 Euro je Kunde. Mehr als ein Drittel des verwalteten Gesamtvermögens liegt in Portfolios mit einem Volumen von mehr als 100.000 Euro. Nahezu jeder zweite Kunde hat zudem einen monatlichen Sparplan über durchschnittlich 400 Euro bei Scalable Capital abgeschlossen.

Führende europäische B2B-Plattform für digitale Vermögensverwaltungs-Lösungen

In den vergangenen zwölf Monaten hat Scalable Capital auch das B2B-Geschäft deutlich erweitert und ist zum führenden europäischen Anbieter für digitale Vermögensverwaltungs-Lösungen aufgestiegen.

„Seit wir im Jahr 2017 eine Minderheitsbeteiligung an Scalable Capital erworben haben, ist das Unternehmen zu einem der führenden europäischen Lösungsanbieter für digitale Vermögensverwaltung aufgestiegen. Wir freuen uns darauf, das Team auch künftig auf seinem Expansionspfad zu begleiten. Wir beobachten eine anhaltend starke Nachfrage unserer Kunden nach technologiebasierten Investmentlösungen. Scalable Capital hat bewiesen, dass sie die hohen Erwartungen erfüllen”, sagt Patrick Olson, Chief Product Officer bei BlackRock und Aufsichtsratsmitglied bei Scalable Capital.

Scalable Capital betreibt die digitale Vermögensverwaltungs-Plattform unter anderem für folgende Partner: