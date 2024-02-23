Revolut geht mit einem Robo-Advisor an den Start

Revolut bietet nun auch einen Robo-Advisor an. Erfahre gleich, wie dieses neue Angebot der digitalen Vermögensverwaltung aussieht.

Revolut verbinden viele mit einer Finanz-App und diversen Kreditkarten. Insgesamt zählt das Fintech-Unternehmen 35 Millionen Kunden. Diese können den Namen Revolut nun auch mit einem Robo-Advisor verbinden. Der digitale Vermögensverwalter stellt ein Portfolio zusammen, das die persönlichen Umstände des Kunden wie Risikotoleranz und finanzielle Ziele berücksichtigt. Dieses zugewiesene Portfolio wird im Anschluss automatisch angepasst, wenn sich der Markt bewegt. Das neue Produkt ermöglicht es den Kunden, Zeit zu sparen und die auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Geldanlage zu automatisieren.

So sieht der neue Robo-Advisor von Revolut aus

Der Robo-Advisor von Revolut offeriert ein vollständig diversifiziertes und maßgeschneidertes Portfolio, das auf den Eingaben der Kunden zu Fragen basiert, die unter anderem deren Risikotoleranz und finanzielle Ziele ermitteln. Sobald also ein Kunde Geld in sein Portfolio einzahlt, investiert Revolut dieses automatisch am Markt und überwacht und verwaltet das Portfolio des Kunden kontinuierlich. Die Mindestanlagesumme für diese Dienstleistung liegt bei 100 Euro. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,75 Prozent des Portfoliowertes, die jeden Monat berechnet wird. Mit diesen Konditionen bewegt sich der Anbieter im soliden Mittelfeld.