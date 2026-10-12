Altersvorsorgedepot: Fast jeder zweite Junge will zugreifen – und du?

Fast jeder zweite 18- bis 25-Jährige will ein Altersvorsorgedepot, doch vielen fehlt noch das Wissen. So startest du im Januar richtig durch.

Am 1. Januar 2027 startet das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot – und das Interesse wächst. Das zeigen zwei aktuelle Studien: eine YouGov-Umfrage im Auftrag von Commerzbank und comdirect sowie eine Marktuntersuchung von Sirius Campus und dem Vorsorgespezialisten Aeiforia. Die Kurzfassung: Viele wollen, aber wenige wissen genau, was sie erwartet.

Altersvorsorgedepot: Bekanntheit steigt, Millionen Verträge erwartet

Laut Commerzbank/comdirect halten 38 Prozent der Befragten einen Abschluss für wahrscheinlich. Sirius Campus misst unter denjenigen, die das Depot kennen, eine Abschlussbereitschaft von 29 Prozent. Die Bekanntheit ist laut Sirius Campus stark gestiegen: 73 Prozent der rund 44 Millionen Förderberechtigten haben schon davon gehört – 15 Prozentpunkte mehr als im April.

Direkt vergleichbar sind die Werte nicht: YouGov befragte Ende Juli 1.517 Menschen zwischen 18 und 55 Jahren, Sirius Campus Anfang September 1.081 Förderberechtigte. Die Richtung stimmt aber überein.

Sirius Campus rechnet konservativ mit rund 2,9 Millionen Verträgen in der ersten Abschlusswelle. Bei durchschnittlich rund 142 Euro Sparbeitrag im Monat ergäbe das inklusive Zulagen etwa 6 Milliarden Euro pro Jahr. Beachte: Das ist eine Schätzung, kein fester Wert.

Junge und Familien greifen eher zum Altersvorsorgedepot