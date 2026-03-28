Öl-Schock durch den Iran-Konflikt: Müssen ETF-Anleger jetzt umdenken?

Blockierte Ölroute, steigende Preise, nervöse Märkte: Warum die aktuelle Krise historisch ist – und was der Iran-Konflikt für ETF-Anleger bedeutet.

„Kapitalflüsse verändern sich, Risikoaufschläge steigen und manchmal kommt es zu einem strukturellen Wandel. Der von Donald Trump angestoßene Krieg im Iran markiert dabei einen solchen Punkt. Er produziert keinen kurzen, isolierten Schock, sondern einen Einschnitt mit langfristigen Folgen für Energie, Märkte und Machtverhältnisse“, sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Hamburger Sutor Bank.

Die Eskalation im Nahen Osten hat eine neue Qualität erreicht. Was lange als extremes Risikoszenario galt, ist inzwischen Realität: die faktische Blockade der Straße von Hormus. Für Michaël Nizard, Head of Multi-Asset & Overlay, und Nabil Milali, Multi-Asset & Overlay Portfolio Manager bei Edmond de Rothschild Asset Management, ist die Lage daher eine historische Zäsur. Aus ihrer Sicht handelt es sich um „die schwerwiegendste Krise in der Geschichte des globalen Ölmarktes“.

Die Iran-Krise treibt den Ölpreis

Die Dimension zeigt sich beim Blick auf das Angebot: Vor der Iran-Krise liefen rund 20 Prozent des weltweiten Öltransports durch die Meerenge, inzwischen fehlen laut Edmond de Rothschild Asset Management rund zwölf Millionen Barrel pro Tag – der mit Abstand größte Versorgungsabriss der Geschichte. Zum Vergleich: Die Verluste liegen deutlich über denen von fünf Millionen Barrel während der Ölkrisen der 1970er Jahre oder vier Millionen Barrel während der Golfkriege der 1980er- und 1990er-Jahre. Die Angst geht um: Bisher wurden 17 Schiffe von iranischen Streitkräften attackiert. Dass es kaum Alternativen gibt und selbst strategische Reserven den Ausfall nur begrenzt ausgleichen können, verschärft die Situation zusätzlich und macht den Ölmarkt zum zentralen Stressfaktor für die Weltwirtschaft.

Ölpreis als Taktgeber der Märkte

Die Auswirkungen sind unmittelbar sichtbar. Der Ölpreis liegt deutlich über 100 US-Dollar und bleibt der zentrale Treiber für Inflation, Wachstum und Börsenstimmung. Entsprechend ordnet auch Björn Ohl Ökonom bei der Apo Bank die Lage klar ein: Für ihn dreht sich aktuell „alles um die Dauer der Sperrung der Straße von Hormus“, da sie maßgeblich über die Entwicklung von Ölpreisen, Weltwirtschaft und Finanzmärkten entscheidet.

Mit steigenden Energiepreisen rückt auch die Inflation wieder stärker in den Fokus. Gerhard Winzer, Chefvolkswirt der Erste Asset Management, erwartet kurzfristig einen spürbaren Effekt und hält „einen sprunghaften Anstieg der Inflationsdaten im März und April um ein paar Zehntel Prozentpunkte“ für sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig bleibt offen, wie nachhaltig dieser Impuls sein wird – ein Unsicherheitsfaktor, der die Märkte zusätzlich bewegt.

Wirtschaft unter Druck – aber kein Kollaps

Trotz der historischen Dimension des Öl-Schocks rechnen viele Experten nicht mit einem globalen Einbruch. Die wirtschaftlichen Effekte sind spürbar, aber begrenzt. So betont Ohl, dass der Konflikt die Konjunktur zwar belastet, letztlich jedoch „nur zu moderaten Wachstumskorrekturen“ führt.

Wie sich die Lage weiterentwickelt, bleibt allerdings offen. Die Bandbreite reicht von einer schrittweisen Entspannung mit anschließender Markterholung bis hin zu einem länger anhaltenden geopolitischen Risiko, das dauerhaft in die Preise eingepreist wird. Genau diese Unsicherheit sorgt aktuell für die hohe Volatilität an den Kapitalmärkten.

Überblick behalten statt hektisch auf die Iran-Krise reagieren

Für ETF-Privatanleger entsteht daraus ein anspruchsvolles Umfeld. Die Märkte reagieren sensibel auf Nachrichten, kurzfristige Bewegungen sind schwer vorhersehbar. Während institutionelle Investoren taktisch gegensteuern, bleibt für Privatanleger ein anderer Ansatz entscheidend: Orientierung statt Aktionismus.