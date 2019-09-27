Robo-Advisor Moneyfarm erhält rund 40 Mio. Euro frisches Kapital

Allianz Asset Management und Poste Italiane, die Retail-Bankingsparte der italienischen Post, haben im Rahmen einer Finanzierungsrunde des Robo-Advisors Moneyfarm rund 40 Millionen Euro in das Unternehmen investiert.

Zudem kündigt das Unternehmen eine enge Partnerschaft mit Poste Italiane an. Berater können künftig die Technik des Anbieters nutzen und in die Anlagestrategien investieren. Der Kunde erhält damit eine digitale Geldanlage und kann dennoch eine persönliche Beratung durch die Berater der Poste Italiane in Anspruch nehmen. Mit fast 35 Millionen Kunden verwaltet die Poste Italiane derzeit über 514 Milliarden Euro.

Mitbegründer Paolo Galvani, sagte: „Seit dem Start in Großbritannien hat sich Moneyfarm sehr dynamisch entwickelt. Wir haben diese Dynamik als Sprungbrett genutzt, um unsere ehrgeizigen Wachstumspläne umzusetzen. Unsere Fokussierung auf internen Prozesse hat dazu beigetragen, das Tempo und die Qualität der Innovation zu beschleunigen, so dass wir unseren Kunden und Partnern künftig noch mehr Nutzen bieten können.“

Die Beteiligung von Allianz Asset Managment ist auch kein Zufall, denn der Robo-Advisor arbeitet bei der Fondsauswahl mit der Allianz (risklab) zusammen.

Erst kürzlich hat die Redaktion von extraETF das Angebot von Moneyfarm untersucht und bewertet. Das Anlageportal konnte Moneyfarm dabei mit der Note „Sehr gut“ bewerten. Moneyfarm verfügt über eine große Auswahl an Anlagestrategien und einem hervorragenden Service. Der Anbieter ist insbesondere für gutbetuchte Anleger interessant, so fallen ab 500.001 Euro lediglich 0,30 Prozent Gebühren an. Aber auch Anleger, die nicht nur ETFs wünschen, sondern auch aktive Fonds, sind bei Moneyfarm gut aufgehoben. Hier können Sie den ausführlichen Moneyfarm-Testbericht lesen.