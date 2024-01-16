Mintos startet seine Multi-Asset-Plattform in Deutschland

Der Kredit-Spezialist Mintos spricht nun auch ETF-Anleger an. Über die Multi-Asset-Plattform können Anleger in ein globales ETF-Portfolio investieren.

ETF-Anleger erhalten nun eine weitere Option. Mintos, die Multi-Asset-Plattform mit einer Mischung aus alternativen und traditionellen Anlagemöglichkeiten, gibt ihr offizielles Debüt auf dem deutschen Investmentmarkt. „Mintos wurde für Investoren entwickelt, die Einfachheit suchen, und ermöglicht eine Anlage bereits ab 50 Euro. Stabilität statt Spekulation heißt unser Credo – und das verwirklichen wir mit einem einzigartigen Asset-Mix“, sagt Martins Sulte, Geschäftsführer und Mitgründer von Mintos.

Was macht Mintos aus?

Den Anbieter kennen einige Anleger bereits als Plattform für Investitionen in Kredite. Das Unternehmen bietet Anlegern die Möglichkeit, in Darlehen für Verbraucher und kleine Unternehmen zu investieren, um langfristig attraktive Renditen zu erzielen. „Unser Flaggschiff in diesem Bereich ist das Core Loans Portfolio“, erklärt Sulte. „Diese vollständig automatisierte und diversifizierte Portfoliomanagementlösung ermöglicht es Anlegern, nahtlos in Tausende von Krediten aus über 20 Ländern weltweit zu investieren. Dabei ist der Aufwand für den Kunden minimal.“

Ein Neuzugang im Angebot von Mintos sind die Fractional Bonds, die es Kunden ermöglichen, bereits ab 50 Euro und ohne Provisionen in hochverzinsliche Anleihen zu investieren und damit regelmäßige, feste Erträge zu erzielen. „In der Vergangenheit waren Anleihen – insbesondere solche mit hohen Renditen – meist institutionellen Anlegern oder Privatpersonen mit großem Vermögen vorbehalten“, so Sulte.

Wie du schon weißt sind in der klassischen Portfoliotheorie Aktien ein Muss. Sie gehören seit Ende 2023 auch zum Angebot von Mintos, und zwar in Form von kostenlosen, gemanagten ETF-Portfolios. Dazu gehören Anleihen- und Aktien-ETFs von Anbietern wie Amundi, iShares, JP Morgan, Vanguard sowie anderen. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 50 Euro, die Gebühren entfallen durchgängig.

Die Besonderheit sind laut Anbieter die individuellen ETF-Portfolios, die nach dem Anlageprofil des jeweiligen Anlegers erstellt werden und sich immer wieder nach seinem Vermögensziel anpassen. Das erinnert stark an das Konzept digitaler Vermögensverwalter, auch Robo-Advisors genannt. Weitere Assets sollen im Übrigen noch folgen.