Megatrend Verteidigung: Was Europas Rüstungsboom für ETF-Anleger bedeutet

Milliarden für die Bundeswehr, volle Auftragsbücher, neue Gewinner an der Börse: Die Verteidigung sorgt bei Anlegern für breite Wachstumsfantasie.

Europa steht vor einem sicherheitspolitischen Wendepunkt. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wurde deutlich: Die Verteidigungsfähigkeit des Kontinents hat oberste Priorität. Geopolitische Spannungen und die veränderte Rolle der USA zwingen Europa dazu, militärisch eigenständiger zu werden. Dazu hat sich die Lage im Nahen Osten jüngst wieder verschärft, der Konflikt im Iran ist erneut angeheizt worden. „Einer der bemerkenswertesten Aspekte der jüngsten Eskalation zwischen den USA, Israel und dem Iran ist, dass Golfstaaten, die nicht direkt an den ersten Angriffen beteiligt waren, ins Visier genommen wurden. Dies macht deutlich, wie schnell sich eine regionale Konfrontation ausweiten kann“, sagt Tom Bailey, Leiter Research bei HANetf.

„Wir sehen in Europa – und ganz besonders in Deutschland – eine grundlegende sicherheitspolitische Neuausrichtung“, sagt Christoph Ohme, Leiter Deutsche Aktien bei ODDO BHF AM. Diese Entwicklung betrifft nicht nur Politik und Militär, sondern zunehmend auch die Kapitalmärkte. Es werden große Investitionen nötig sein. „Nach Jahren der Abrüstung hat das Verteidigungsbündnis Nato eine Kehrtwende vollzogen. Bis zum Jahr 2035 soll jedes Mitgliedsland fünf Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben“, sagt Markus Zschaber, geschäftsführender Gesellschafter der V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft.

Bailey hält aus europäischer Sicht fest: „Wer in Reichweite einer feindlichen Macht liegt, die Drohnen in großer Stückzahl produzieren und einsetzen kann, ist verwundbar. Staaten in Mittel- und Osteuropa befinden sich in Reichweite russischer Loitering-Munition.“

Verteidigung: Rekordausgaben für die Bundeswehr

Deutschland erhöht seinen Verteidigungsetat massiv. Die Ausgaben sollen in diesem Jahr auf 108,2 Milliarden Euro steigen – so viel wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Laut Haushaltsentwurf 2026 entfallen 82,69 Milliarden Euro auf den regulären Wehretat, weitere 25,51 Milliarden Euro kommen aus dem Sondervermögen Bundeswehr.