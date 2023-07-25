Johnson & Johnson vs. Healthcare-ETF: Wer hat die Nase vorn?

Johnson & Johnson profitiert von einem breit aufgestellten Geschäftsmodell. Kann die Aktie eine Alternative zu einem Healthcare-ETF darstellen?

Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) ist seit vielen Jahren in drei Geschäftsfeldern tätig: Innovative Pharmazeutika, Consumer Health und Medizintechnik. Das breitere Geschäftsmodell des Unternehmens führte in der Vergangenheit zu weniger volatilen Betriebsergebnissen. Zusammen mit einem konservativen Kapitaleinsatz und einer soliden Bilanz führte dies zu einem AAA-Rating der Ratingagenturen. Damit gilt das Unternehmen als weniger ausfallgefährdet als die USA und als starke Alternative zu einem Healthcare-ETF.

Allerdings sieht sich das Unternehmen derzeit mit einer Klagewelle im Zusammenhang mit möglicherweise krebserregendem asbesthaltigem Babypuder konfrontiert. Um diese Klagen beizulegen, hofft das Unternehmen, dass die Mehrheit der Kläger einem Vergleich in Höhe von rund 8,9 Milliarden US-Dollar zustimmt. Mit der Ausgliederung des Consumer-Health-Geschäfts in die eigenständige Gesellschaft Kenvue will sich der Konzern von künftigen Risiken aus Rechtsstreitigkeiten außerhalb der USA und Kanadas im Kerngeschäft befreien. Zudem soll die stärkere Fokussierung zu einer besseren Allokation von Kapital und Ressourcen führen. Dies geht allerdings zu Lasten der Diversifikation.

Healthcare-ETF gegenüber Aktie obenauf

Trotz der starken Ergebnisse für das zweite Quartal und der Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr verlor die Aktie von Johnson & Johnson an der Wall Street im Jahresverlauf 4,5 Prozent. Damit entwickelte sich die Aktie seit Jahresbeginn etwas schwächer als der iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF (WKN: A2PHCD). Seit Auflegung des ETFs im Oktober 2019 beträgt die kumulierte Performance des ETFs 46 Prozent. Die Aktie von Johnson & Johnson kommt dagegen nur auf ein Plus von 25 Prozent.