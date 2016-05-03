Hauck & Aufhäuser kauft Robo-Advisor easyfolio

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser erwirbt eine hundertprozentige Beteiligung an easyfolio, einem der führenden Anbieter von Vermögensanlagen im Internet, von der F.A.Z. Gruppe. easyfolio ermöglicht eine einfache, individuelle und transparente Geldanlage auf Online-Basis.

easyfolio – Robo-Advisor der ersten Stunde

Durch diese Akquisition kann Hauck & Aufhäuser seine Erfahrung und Professionalität im Investmentmanagement mit dem digitalen Vertriebskanal verbinden und seine vielfach ausgezeichnete Expertise in den schnell wachsenden Markt für digitale Vermögensanlagen einbringen. Die Kooperation der Privatbank mit einem der bekanntesten FinTechs im Bereich der Robo-Advisors bietet für die Zielgruppen beider Unternehmen eine deutliche Erweiterung ihrer Anlagemöglichkeiten.

Trend zur Digitalisierung wird sich fortsetzen

„Der Trend zur Digitalisierung von Bankdienstleistungen wird sich massiv fortsetzen und bringt enorme Chancen für die digitale Unterstützung in der Anlageberatung. Mit der Akquisition von easyfolio bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit online zu informieren und über einen sicheren digitalen Zugang nach ihren individuellen Wünschen Vermögensaufbau zu gestalten”, sagt Stephan Rupprecht, der zuständige Partner bei Hauck & Aufhäuser. Dazu Reinhard Pfingsten, Chief Investment Officer bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers: „Als erfolgreicher Vermögensverwalter werden mein Investment-Team und ich unsere Kompetenz voll und ganz bei easyfolio einbringen.“

„Die Zusammenarbeit mit Hauck & Aufhäuser schafft neue attraktive Kooperationsmöglichkeiten für beide Partner. Dabei bleibt das Leitbild von easyfolio – die einfache, verständliche und transparente Geldanlage – bestehen“, ergänzt Jonas Marggraf, Geschäftsführer von easyfolio.

Der „Robo-Advisor“, ein Anbieter standardisierter Online-Vermögensverwaltung, bietet weltweit gestreute Anlagestrategien auf ETF-Basis, die zusammen eine individuelle und gleichzeitig breite Angebotsplatte im Aktien- und Anleihemarkt abdecken. Hauck & Aufhäuser wird dieses Angebot durch weitere Anlagemöglichkeiten ergänzen und damit für seine Kunden ein attraktives digitales Portfolio für ihren Vermögensaufbau schaffen. Die Privatbank wird die bestehenden Partnerschaften mit etablierten Partnern, vor allem aber mit der F.A.Z Gruppe fortführen und ausbauen.

easyfolio wurde 2012 von Markus Jordan, Herausgeber des EXtra-Magazins, gegründet und im Dezember 2015 an die F.A.Z. Gruppe verkauft. Hier gibt es eine Liste mit allen in Deutschland aktiven Robo-Advisors.