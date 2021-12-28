Geldanlage: Mit diesen breiten ETFs verdoppelst du alle zehn Jahre dein Vermögen.

Was wären also aus fiktiven 10.000 Euro geworden, die man 1970 in den MSCI World gesteckt hätte? Antwort: Knapp 300.000 Euro. Eine siebenprozentige Rendite bedeutet, dass sich alle gut zehn Jahre das Vermögen verdoppelt. Damit ist klar: Fang möglichst früh an, in breit streuende ETFS zu investieren. Gerade in jungen Jahren bietet sich ein ETF-Sparplan an.

Geldanlage: So einfach investierst du in den MSCI World

Wenn du ein Vermögen aufbauen möchtest, führt kein Weg an der Aktie vorbei. Doch wer kennt sie nicht, die Wirecards und Co? Natürlich sind Aktien einzelner Unternehmen alles andere als sicher. Wenn du enormen Chancen von Aktien nutzen möchtest, die Risiken aber vernünftigerweise auf ein gesundes Maß stutzen möchtest, führt kein Weg an Welt-ETFs vorbei. Der Klassiker ist hier der bereits erwähnt MSCI World. Hierzu gibt es etliche Flaggschiff-ETFs, ein solcher ist etwa der iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) (WKN: A0RPWH).

Gerne auch noch mit Schwellenländern

Eine noch breitere Streuung ermöglichen ETFs, die darüber hinaus auch noch in Schwellenländer investieren. Solche ETFs bilden den weltweiten Aktienmarkt noch präziser ab. Das sorgt für weitere Diversifikation, aber ermöglicht auch, in aussichtsreiche Länder mit großem Wachstumspotential zu investieren.

Beispiele hierfür sind SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (WKN: A1JJTC) oder der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc) (WKN: A2PKXG). Der Index von FTSE ist nahezu deckungsgleich zum MSCI-Gegenspieler, ist jedoch noch etwas umfangreicher. Der Vanguard-ETF kommt auf fast 3.800 Unternehmen. Zum Vergleich: Beim MSCI World sind es „nur“ etwa 1.600.