Gefahr für Neobroker – so wehrt sich Trade Republic gegen mögliches EU-Verbot

Die EU beschäftigt sich mit einem möglichen Verbot des Geschäftsmodells der Neobroker. Der kostenlose Handel von Aktien und ETFs steht auf dem Spiel. Wir erklären, was dahinter steckt – und wie sich Trade Republic dagegen zur Wehr setzt!

Vor wenigen Monaten habe ich für das Extra-Magazin (Ausgabe 04/2021), welches zu extraETF gehört, ein Interview mit Christian Hecker von Trade Republic geführt. Die Headline lautete damals: „Trade Republic bleibt auf Jahrzehnte kostenfrei.“ Dies hatte der Gründer des Berliner Neobrokers auf meine Frage geantwortet, ob die Kostenfreiheit im Wertpapierhandel möglicherweise irgendwann wieder zurückgefahren werde – ähnlich wie es viele Banken aktuell mit der Kostenfreiheit von Girokonten handhaben.

Girokonten waren in den 2000er Jahren ein Produkt, das insbesondere Direktbanken wie die Comdirect oder die ING zur Kundenakquise einsetzten und damit tatsächlich Millionen von Neukunden gewannen. Heute allerdings wird das Rad zurückgedreht. Konfrontiert mit diesem Umstand in Bezug auf kostenlosen Wertpapierhandel, sagte Hecker wörtlich: „Ich kann ganz klar versprechen: Wir bleiben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kostenfrei.“

Darum sind Neobroker kostenfrei

Doch mittlerweile gibt es Entwicklungen politischer Natur, die diesem Versprechen einen Strich durch die Rechnung machen könnten. Denn wie bereits vor einigen Tagen bekannt wurde, beschäftigt sich die EU derzeit mit möglichen Plänen für ein Verbot des Geschäftsmodells, das es Neobrokern wie Trade Republic oder Scalable Capital überhaupt ermöglicht, ihren Kunden kostenfreien Wertpapierhandel anzubieten.

Dazu ein kleiner Exkurs, wie das Geschäft der Neobroker funktioniert. Das Geschäftsmodell nennt sich „Payment for Orderflow“ (POF). Im Fall von Trade Republic heißt das, dass Kunden aktuell ausschließlich Transaktionen über LS Exchange und als Backup über Tradegate abschließen können. Handeln über die Börse Frankfurt oder die Börse Stuttgart? Nicht möglich. Zum Vergleich: Die Comdirect bietet den Handel über Xetra, die Börse Frankfurt, die Börse Stuttgart, Gettex, LS Exchange und Tradegate an.

Die Verengung des Angebots der Börsenplätze ist das Erfolgsrezept der Neobroker. Denn so kann man sicherstellen, dass man als Broker eine sehr gute Verhandlungsbasis für die Ausgestaltung der Rückvergütungsvereinbarungen erhält. Bedeutet: Der Börsenplatzbetreiber zahlt den Neobrokern sogenannte Abwicklungskostenzuschüsse, oder einfacher gesagt: Provisionen, dass der Broker die Kunden zum Börsenplatz weiterleitet. Dies nennt sich Payment for Orderflow.

Verbotspläne der EU

An diesem Modell wurde bereits vielfach Kritik geübt. Die Vorwürfe lauten: Neobroker verleiteten ihre Kunden zum Zocken – und würden ihnen dabei sogar schlechtere Konditionen bieten. Denn dadurch, dass die Kunden nur über einen oder zwei Handelsplätze Aktien und andere Wertpapiere ordern können, bestünde die Gefahr, dass die Kunden unbemerkt, schlechtere Konditionen erhalten, als wenn sie aus allen verfügbaren Handelsplätzen ihre Käufe und Verkäufe platzieren könnten. Daher beschäftigt sich die EU laut der Nachrichtenagentur Bloomberg seit einiger Zeit mit einem möglichen Verbot des Payment for Orderflow.

Doch ist das Modell wirklich nachteilig für Kunden? Wir hatten für das Extra-Magazin (Ausgabe 06/2020) bereits eine kleine Untersuchung durchgeführt. Zu bestimmten Uhrzeiten und verteilt über mehrere Stichtage haben wir für bestimmte Wertpapiere geprüft, ob Kunden wirklich schlechtere Kurse über die Handelsplätze bei den Neobrokern bekommen. Dazu haben wir unsere Logins, die wir bei mehreren Direktbanken und Neobrokern haben, genutzt und die Kurse verglichen. Das Ergebnis: Wir konnten in einer (zugegebenermaßen kleinen Stichprobe) keine nachteilige Kursstellung bei den Neobrokern feststellen.