Trade Republic startet Firmendepot: Jetzt können auch GmbHs ihr Geld anlegen

Steuern: Aktien können in der GmbH besonders interessant sein

Ein weiterer Vorteil kann sich aus der Besteuerung ergeben. Trade Republic verweist darauf, dass Gewinne aus Aktien innerhalb einer Holding unter bestimmten Voraussetzungen effektiv mit rund 1,5 Prozent besteuert werden können.

Hintergrund ist § 8b Körperschaftsteuergesetz. Veräußerungsgewinne aus direkt gehaltenen Aktien sind bei Kapitalgesellschaften grundsätzlich zu 95 Prozent steuerfrei. Lediglich fünf Prozent des Gewinns werden steuerlich berücksichtigt. Daraus kann sich bei Körperschaft- und Gewerbesteuer eine effektive Belastung von ungefähr 1,5 Prozent ergeben.

Allerdings gilt diese Rechnung nicht pauschal für sämtliche Anlagen im Firmendepot. Bei ETFs richtet sich die Besteuerung nach dem Investmentsteuergesetz. Bei Aktienfonds kann für Kapitalgesellschaften eine Teilfreistellung von 80 Prozent greifen. Auch Dividenden aus einzelnen Aktien werden steuerlich anders behandelt als Veräußerungsgewinne. Bei Streubesitzbeteiligungen gelten zusätzliche Einschränkungen.

Auch die 2,5 Prozent Guthabenzinsen sind nicht mit 1,5 Prozent besteuert. Zinserträge gehören grundsätzlich zum steuerpflichtigen Einkommen der Gesellschaft und unterliegen der regulären Besteuerung.

Der steuerliche Vorteil eines Firmendepots liegt deshalb vor allem darin, Kapital innerhalb der Gesellschaft langfristig anzulegen und Erträge dort weiter zu reinvestieren. Werden Gelder später an den privaten Gesellschafter ausgeschüttet, entsteht auf privater Ebene grundsätzlich eine weitere Besteuerung.

Wichtig: Welche steuerliche Gestaltung sinnvoll ist, hängt stark von der individuellen Unternehmens- und Holdingstruktur ab. Vor größeren Investments aus einer GmbH sollte deshalb ein Steuerberater einbezogen werden.

Für wen lohnt sich das neue Trade-Republic-Firmendepot?

Interessant dürfte das Angebot insbesondere für Unternehmer sein, die über ihre GmbH oder Holding größere Liquiditätsreserven aufgebaut haben und diese bislang auf klassischen Bankkonten halten.

Wer das Geld kurzfristig benötigt, kann zunächst von der Guthabenverzinsung profitieren. Für längerfristig verfügbares Kapital kommen Aktien, ETFs oder andere Wertpapiere infrage. Dabei sollten Unternehmer allerdings klar zwischen operativer Liquiditätsreserve und langfristig investierbarem Firmenvermögen unterscheiden.

Auch die Risikotragfähigkeit der Gesellschaft spielt eine Rolle. Geld für Steuern, Gehälter oder kurzfristige betriebliche Verpflichtungen gehört nicht ohne Weiteres in schwankungsanfällige Anlagen.

So behältst du mit dem extraETF Portfolio Tracker den Überblick

Mit einem zusätzlichen Firmendepot wird das persönliche Vermögensmanagement allerdings komplexer. Wer künftig ein privates Depot und ein Firmendepot führt, verliert schnell den Gesamtüberblick über das eigene Vermögen. Genau hier hilft der extraETF Portfolio Tracker: Du kannst beide Depots – privat und Firmenvermögen – getrennt anlegen und gleichzeitig in einer konsolidierten Gesamtübersicht auswerten. Das bringt dir:

Getrennte, aber vergleichbare Performance-Auswertung von privatem Depot und Firmendepot, ohne beide manuell nebeneinander in Excel pflegen zu müssen

Asset-Allokation über beide Depots hinweg im Blick , um Klumpenrisiken zu vermeiden, wenn du in beiden Töpfen ähnliche Positionen hältst

Transaktionshistorie und Kursverlauf für Aktien, ETFs und Kryptowerte, unabhängig davon, über welches Konto sie gekauft wurden

Dividenden- und Ertragsübersicht, die dir hilft, den Überblick über reinvestierte versus entnommene Erträge zu behalten – relevant gerade wegen der oben beschriebenen steuerlichen Unterschiede

Fazit: Ein Mehrwert für Unternehmer

Mit dem neuen Firmendepot macht Trade Republic die Wertpapieranlage für alleinige Gesellschafter von GmbHs oder UGs deutlich einfacher zugänglich. Die Kombination aus 2,5 Prozent Guthabenzins, günstigen Wertpapierorders und digitaler Kontoeröffnung dürfte insbesondere für kleinere Holdinggesellschaften interessant sein. Bei der Anlage von Firmenvermögen sollten Unternehmer jedoch Liquiditätsbedarf, Anlagerisiken und vor allem die steuerlichen Unterschiede zwischen Aktien, ETFs, Dividenden und Zinsen genau berücksichtigen.