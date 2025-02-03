Ferat Öztürk: Über die aktuellen Entwicklungen im ETF-Sektor

Wohin steuert der ETF-Sektor? Antworten von Ferat Öztürk, Leiter des digitalen Vertriebs der EMEA-Region bei DWS Xtrackers.

Welche Trends sehen Sie in den kommenden Monaten im ETF-Sektor in Bezug auf Privatanleger?

In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Privatanleger für die Anlage in ETFs entschieden. Dieser Trend dürfte sich auch in Zukunft fortsetzen. Insbesondere bei Sparplänen und neuen Depoteröffnungen gehen wir noch von weiterem Wachstum aus. Nachdem Deutschland hier in der Vergangenheit eine Vorreiterrolle innehatte, ziehen auch weitere europäische Märkte nach.

Produktseitig könnten aktive ETFs in Zukunft eine größere Rolle spielen, obwohl sich die Nachfrage bei Privatanlegern noch in Grenzen, hält. Abseits von aktiven ETFs sehen wir jedoch allgemein ein steigendes Interesse an innovativen Produktlösungen. Ein gutes Beispiel hierfür ist unser kürzlich aufgelegter Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF (WKN: DBX1SC), der mit einer hybriden Struktur aufwartet. Die neue Vielfalt am Markt spiegelt sich aber auch in zahreichen Equal Weight Strategien ebenso wie in Produkten wie unserem Xtrackers MSCI World ex US ETF wider, die dem Thema Decoupling Rechnung tragen.

Wie verändern Neobroker das Investitionsverhalten privater Anleger? Gibt es spezifische Muster oder Entwicklungen, die Ihnen besonders ins Auge stechen?

Auffällig ist wie eben schon angemerkt das anhaltende Wachstum bei Neo-Brokern, hier wachsen einige Häuser z.B. bei der Anzahl der Sparpläne weit über Marktdurchschnitt. Ein entscheidender Grund hierfür ist auch der Zuwachs an jungen Kunden. Durch günstige Transaktionskosten, oftmals auch komplett kostenlose Transaktionen, gepaart mit einer intuitiv zu bedienenden App sowie einfachen Onboardingstrecken konnten viele – insbesondere eben junge – Menschen überzeugt werden.