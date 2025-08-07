Renditewende in Europa: So profitierst du vom Aktien-Comeback 2025

Aktien aus Europa feierten 2025 ein tolles Comeback. Einiges spricht laut den Experten von ODDO BHF für eine Fortsetzung.

Hättest du am Anfang des Jahres gedacht, dass der europäische Aktienmarkt den US-amerikanischen derart übertrifft? Nein? Denn bewegst du dich in bester Gesellschaft mit den führenden Investmenthäusern. Europa ist zurück auf der Investoren-Landkarte. Die Perspektiven für europäische Aktien haben sich in den vergangenen Monaten spürbar verbessert. „Trotz der aktuellen Handelskonflikte sollte man die langfristigen Chancen nicht aus dem Blick verlieren“, sagt Peter Rieth, Fondsmanager des defensiven Mischfonds ODDO BHF Polaris Moderate.

Für 2025 stellte Amundi massive Zuflüsse in europäische ETFs fest. So summierten sich allein im Juni die Netto-Mittelzuflüsse im europäischen Markt für UCITS-ETFs auf 20,0 Milliarden Euro. Aktien-ETFs (+11,6 Milliarden Euro) lagen gefolgt von Anleihe-ETFs (+7,8 Milliarden Euro) vorn.