ETP-Awards: Das sind die ETFs des Jahres 2024
Rund 13.000 extraETF-Nutzer haben abgestimmt. Erfahre jetzt, welche ETFs 2024 bei den ETP-Awards abgeräumt haben und nutze die Themenwoche zur Weiterbildung.
7. November, 2024 – die ETF-Branche blickte nach Frankfurt: Bereits zum 16. Mal lud extraETF in Kooperation mit der Börse Stuttgart in Europas Finanzmetropole ein, um die ETP-Awards zu verleihen. In den Wochen vor der Preisverleihung haben wir euch gebeten, eure Stimme zu erheben, um die „ETFs des Jahres“ küren zu können. Diesem Ruf sind in etwa 13.000 Stimmen gefolgt. Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Engagement, schließlich liegt es auch im Interesse der Privatanleger den ETF-Anbietern Rückmeldung zu geben. Die Gewinner der ETP-Awards hat Markus Jordan, Gründer und Herausgeber des Extra-Magazins sowie Betreiber des Anlegerportals extraETF, im Rahmen einer Präsenzveranstaltung in Frankfurt ausgezeichnet.
ETP-Awards: Das ist der ETF des Jahres 2024
Sehen wir uns das Herzstück der ETP-Awards an, dem „ETF des Jahres“. Das Rennen macht mit dem iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (WKN: A142N1) ein Branchen-Produkt. Wir gratulieren den Verantwortlichen von Blackrock. Mit dem iShares-ETF können Anleger auf die Innovationskraft der US-amerikanischen Informationstechnologiesparte (IT) setzen. Der gut neun Milliarden Euro schwere ETF repliziert physisch investiert in rund 70 US-Titel.
Neuemission 2024 von Amundi
In der Kategorie „ETF-Neuemission des Jahres“ triumphiert ein Welt-ETF von Amundi. Somit fiel die Wahl auf den Amundi Prime All Country World UCITS ETF (Dist) (WKN: ETF150). Das zentrale Argument für dieses Produkt ist die Kostenstruktur.
Wer mit nur einem ETF global in Industrie- und Schwellenländer anlegen möchte, hat seit Februar 2024 mit dem genannten Amundi-Produkt eine günstige Alternative.
Hintergrund: Der ETF-Betreiber setzt nicht auf einen teuren, bekannten Indexanbieter, sondern auf einen deutschen Discount-Index-Anbieter. Das macht den ETF, der 85 Prozent der weltenweiten Marktkapitalisierung abdeckt, deutlich günstiger.
Nachhaltiger ETF des Jahres
Außerdem haben wir abgefragt, welcher ETF das Publikum und die Fachjury im Bereich der nachhaltigen Geldanlage vorne sehen. Die Auszeichnung konnte sich der Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF (WKN: A2AQST) sichern.
Der ETF ermöglicht ein globales Investment nach den Vorgaben eines ESG-Investments. Das Kürzel „ESG“ (Environmental Social Governance) steht für eine Geldanlage mit sozialer Verantwortung. Mit mehr als 650 Unternehmen bietet das Produkt eine vergleichsweise breite Streuung.
Themenwoche von extraETF
Wir wollen im Rahmen der ETP-Awards auch dir einen ganz konkreten Mehrwert stiften. Daher haben wir uns auch in diesem Jahr dazu entschieden, erneut die Themenwoche abzuhalten. Gemeint sind damit zahlreiche Interviews mit Expertinnen und Experten der Branche. Schau also gleich auf den Youtube-Kanal von extraETF.
Teilnehmer der Themenwoche sind etwa Dr. Andreas Beck (Anleihen-ETF), Dividenden-Investor Christian Röhl (Investieren in Schwellenländer) und der ETF-Papst schlechthin, Dr. Gerd Kommer (Investieren leicht gemacht danke Künstlicher Intelligenz?). Margarethe Honisch geht etwa der Frage nach: Wem kannst du vertrauen? So findest du die richtigen Finfluencer für deine Finanzbildung.