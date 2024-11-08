ETP-Awards: Das sind die ETFs des Jahres 2024

Rund 13.000 extraETF-Nutzer haben abgestimmt. Erfahre jetzt, welche ETFs 2024 bei den ETP-Awards abgeräumt haben und nutze die Themenwoche zur Weiterbildung.

7. November, 2024 – die ETF-Branche blickte nach Frankfurt: Bereits zum 16. Mal lud extraETF in Kooperation mit der Börse Stuttgart in Europas Finanzmetropole ein, um die ETP-Awards zu verleihen. In den Wochen vor der Preisverleihung haben wir euch gebeten, eure Stimme zu erheben, um die „ETFs des Jahres“ küren zu können. Diesem Ruf sind in etwa 13.000 Stimmen gefolgt. Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Engagement, schließlich liegt es auch im Interesse der Privatanleger den ETF-Anbietern Rückmeldung zu geben. Die Gewinner der ETP-Awards hat Markus Jordan, Gründer und Herausgeber des Extra-Magazins sowie Betreiber des Anlegerportals extraETF, im Rahmen einer Präsenzveranstaltung in Frankfurt ausgezeichnet.

ETP-Awards: Das ist der ETF des Jahres 2024

Sehen wir uns das Herzstück der ETP-Awards an, dem „ETF des Jahres“. Das Rennen macht mit dem iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (WKN: A142N1) ein Branchen-Produkt. Wir gratulieren den Verantwortlichen von Blackrock. Mit dem iShares-ETF können Anleger auf die Innovationskraft der US-amerikanischen Informationstechnologiesparte (IT) setzen. Der gut neun Milliarden Euro schwere ETF repliziert physisch investiert in rund 70 US-Titel.