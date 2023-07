Weshalb sich mit diesem ETF ein Blick auf die US-Zinsstrukturkurve lohnt

Gründe für die inverse Zinsstrukturkurve

Eine inverse Zinsstrukturkurve kann verschiedene Ursachen haben, z.B. eine restriktive Geldpolitik der Zentralbank, sinkende Inflationserwartungen oder eine erhöhte Nachfrage nach langfristigen Anleihen. In der Vergangenheit haben sich inverse Zinsstrukturkurven häufig als Vorläufer von Rezessionen erwiesen. Um solche Situationen zu vermeiden oder abzumildern, greifen Zentralbanken in der Regel zu geldpolitischen Maßnahmen wie Zinssenkungen oder Anleihekäufen, um die Zinsstrukturkurve wieder in eine normale Form zu bringen.

Der OSSIAM US STEEPENER – UCITS ETF 1C (WKN: A2PKUK) ist ein börsengehandelter ETF, der die Wertentwicklung des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs. 10-30 Index abbilden soll. Der Index investiert in Futures auf US-Treasury-Anleihen und zielt darauf ab, von einer Versteilerung der USD-Zinssätze, gemessen an der Differenz zwischen langfristigen (10 und 30 Jahre) und kurzfristigen (2 und 5 Jahre) Zinssätzen, zu profitieren. Zu diesem Zweck werden kurzfristige US-Treasury-Futures gekauft und langfristige US-Treasury-Futures verkauft.