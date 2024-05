Ist dieser Anleihen-ETF eine Anlageoption in unsicheren Zeiten?

Ein solider Anleihen-ETF

Ein möglicher Ausweg aus diesem Dilemma könnte der Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (USD) (WKN: A2JCCL) Distributing sein. Dieser ETF investiert zu äußerst günstigen Gebühren von 0,09 Prozent p.a. in US-Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von ein bis drei Jahren und überwiegend Investment-Grade-Rating. Die durchschnittliche Laufzeit liegt bei zwei Jahren, das durchschnittliche Rating bei A- und die durchschnittliche Rendite bis zur Fälligkeit bei 5,35 Prozent.

Vorteile des Vanguard-Anleihen-ETFs

Der Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF bietet damit auch Anlegern außerhalb der USA die Möglichkeit, auf einfache Weise von den derzeit höheren Renditen am US-Anleihemarkt zu profitieren. Ohne direkt in einzelne US-Anleihen investieren zu müssen, können Anleger mit diesem ETF ihr Portfolio global diversifizieren und an den Chancen des US-Zinsmarktes partizipieren.

Die Konzentration auf Unternehmensanleihen mit überwiegend Investment-Grade-Rating sorgt zudem für eine angemessene Rendite-Risiko-Struktur. Anleger erhalten eine höhere Rendite als bei Staatsanleihen, ohne die Ausfallrisiken von High-Yield-Anleihen in Kauf nehmen zu müssen. Das durchschnittliche Rating von A- spricht durchaus für eine gewisse Qualität der im ETF enthaltenen Anleihen.