ETF-Sparpläne: Grundstein für Ihre finanziellen Ziele – jetzt bei XTB!

Geld an der Börse anzulegen war noch nie so einfach: Nutzen Sie ETF-Sparpläne von XTB! Keine Gedanken an hohe Kosten. Bequem und flexibel. Automatisches Investment mit Plan. Willkommen bei XTB!

Sparpläne. Ein cleverer Weg, Ihre Ersparnisse zu investieren. Jetzt auch bei XTB!

Jeder, der sich mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzt, wird früher oder später von ihnen hören: Die Rede ist von ETF-Sparplänen!

Über den Kauf eines ETFs – “Exchange-Traded-Funds” oder “börsengehandelten Indexfonds” – können Anleger bereits ab geringen Beträgen an der Wertentwicklung von verschiedenen Wertpapieren, wie bspw. von Aktien und Anleihen, teilhaben.

Die Börse ist ein guter Platz, um Ihr Geld anzulegen. Doch man sollte nie alle Eier in einen Korb legen. Das ist eine weit verbreitete, anerkannte und alte Börsenweisheit. ETFs helfen dabei, Ihre “Eier” (Geld) in mehrere “Körbe” (Aktien) zu investieren, ohne große Summen aufwenden zu müssen. Gleich ab dem ersten Teilstück, welches Sie ab 15 EUR per Sparplan kaufen können, streuen Sie Ihr Risiko. Kein Wunder, dass ETFs daher insbesondere in Deutschland für das regelmäßige Ansparen so beliebt sind. Sie wirken der Inflation bei einem gleichzeitig geringeren Risiko als Investments in Einzelaktien entgegen.

ETFs sind in fast allen Fällen wesentlich günstiger als klassische, aktiv gemanagte Fonds. Bei aktiv gemanagten Fonds fallen meistens höhere Gebühren an, aufgrund des erhöhten Aufwandes, der mit dem Betrieb eines solchen Fonds verbunden ist. Bei einem ETF fällt lediglich eine geringe Verwaltungsgebühr, die selten über 0,5 % liegt, an.

XTB bietet seinen Kunden ab sofort die Möglichkeit, in diese interessante Anlageform automatisiert über Sparpläne zu investieren.

Was zeichnet unser Produkt aus?

1. Einsteigerfreundlich:

Über die intuitive Benutzeroberfläche können Sie Ihren persönlichen ETF-Sparplan schon ab 15 Euro schnell und einfach erstellen. Der Investitionsbetrag, den Sie für den Sparplan vorsehen, kann dabei automatisch auf die gewählte prozentuale Gewichtung der ETFs im Sparplan verteilt werden.

2. Flexibel:

Erstellen, löschen und bearbeiten Sie Ihre ETF-Sparpläne jederzeit. Zahlen Sie Geld in kürzester Zeit mit verschiedenen Methoden ein und aus (mit Zugriff innerhalb von einem Tag). Ab sofort müssen Sie nicht mehr selbst an das regelmäßige Investieren denken. Das übernehmen wir für Sie.

3. Günstig:

Alle Investitionen, die Sie über ETF-Sparpläne tätigen, sind bis zu einem monatlichen Handelsumsatz von 100.000 EUR kommissionsfrei. Transaktionen über diesem Limit werden mit einer geringen Kommission von 0,2 % (mindestens 10 EUR) berechnet. Wenn Sie in ausländische ETFs investieren, kann eine Währungsumrechnungsgebühr von 0,5% anfallen.

4. Vielfältig:

350+ ETFs ermöglichen Ihnen, in eine Vielzahl von Sektoren und Branchen aus verschiedenen Ländern zu investieren.

5. Transparent:

Greifen Sie auf wichtige Details Ihrer bevorzugten ETFs zu. Zum Beispiel auf Rating, Zusammensetzung oder auf Performance der vergangenen Jahre.

Sie können zudem bis zu 9 Sparpläne gleichzeitig laufen lassen. Alle Pläne führen wir selbstverständlich kostenlos für Sie.

Wir bieten Ihnen drei verschiedene Einzahlungsoptionen für die Sparpläne an, damit Sie Ihr Erspartes schnell für sich arbeiten lassen können:

Per Kreditkarte. Per Einrichtung eines Dauerauftrags bei Ihrer Bank. Verfügbare freie Mittel, die Sie auf Ihrem XTB-Handelskonto haben.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie HIER.

Testen Sie es aus und melden Sie sich bei Fragen gerne!

Risikohinweis:

Die hier angebotenen Finanzinstrumente sind riskant. Handeln Sie verantwortungsvoll.

Bei Ihren Anlageentscheidungen sollten Sie sich von Ihrem eigenen Urteilsvermögen leiten lassen. Weitere Informationen finden Sie in den Risikohinweisen, die Sie unter xtb.com/de abrufen können.