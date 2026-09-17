Ausschüttung im Wochentakt: Dieser neue Welt-ETF zahlt jede Woche

Das steckt hinter dem neuen ETF

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und streut das Kapital über verschiedene Sektoren und Regionen. Im Fokus stehen dabei langfristige Wachstumsthemen – etwa Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz in Nordamerika, Technologie-Hardware-Hersteller in Asien sowie Energiesicherheit, Industrie und Rüstung in Europa und anderen westlichen Märkten.

Um die wöchentliche Ausschüttung zu ermöglichen, kombiniert der ETF dieses Aktienengagement mit einer aktiv verwalteten Options-Overlay-Strategie aus Covered Calls und Call Spreads. Ziel ist es, zusätzliche laufende Erträge zu erwirtschaften – wie bei Covered-Call-Strategien üblich, kann das aber Kursgewinne in starken Marktphasen begrenzen.

Was ist eine Covered-Call-Strategie?

Der Fondsmanager verkauft Kaufoptionen auf Aktien, die im Portfolio liegen, und kassiert dafür eine Prämie als zusätzlichen Ertrag. Im Gegenzug muss er die Aktie verkaufen, wenn ihr Kurs über einen festgelegten Preis steigt – Kurspotenzial gegen laufenden Ertrag also. Mehr dazu in unserem Wissensbeitrag Covered Call Strategie erklärt. Und hier das Wesentliche zum neuen wöchentlich ausschüttenden Welt-ETF:

Merkmal Angabe WKN A42H8G TER 0,50 Prozent Ausschüttungsfrequenz Wöchentlich Handelsstart Xetra 16. September 2026 Quelle: HANetf, Deutsche Börse

Wachsender Markt für Options-ETFs

Der Launch trifft auf eine steigende Nachfrage: Optionsbasierte ETFs verwalten in Europa mittlerweile mehr als elf Milliarden US-Dollar, allein im August 2026 flossen netto 806 Millionen US-Dollar in solche Produkte. Besonders bei deutschen Privatanlegern sind sie beliebt – laut Finfluencer Analytics wanderten in den zwölf Monaten bis Ende Mai 2026 rund zwei Milliarden Euro über deutsche Retail-Plattformen in Options-ETFs.

Tipp: Aktive ETFs komme auch beim Altersvorsorgedepot in Frage. Lohnt es sich für dich? Zum Altersvorsorgedepot-Rechner.

Hector McNeil, Mitgründer und Co-CEO von HANetf, kommentiert den Launch so: „Der Weekly World Income UCITS ETF kombiniert ein diversifiziertes Engagement am globalen Aktienmarkt mit einer aktiv verwalteten Covered-Call-Overlay-Strategie, die darauf ausgerichtet ist, zusätzliche Erträge zu generieren. Wir beobachten in Europa eine hohe Nachfrage nach häufigeren Ausschüttungen, die Anlegern größere Flexibilität dabei bieten können, wie und wann sie ihre Anlageerträge nutzen.“

Wichtig für Anleger: Ausschüttungshöhe nicht garantiert

Weder die offizielle Pressemitteilung noch das Factsheet nennen eine konkrete Ausschüttungsrendite. HANetf weist im Gegenteil ausdrücklich darauf hin, dass die Zahlungen nicht garantiert sind: Reichen die Erträge aus der Optionsstrategie in einem Zeitraum nicht aus, können Ausschüttungen nach Ermessen der Fondsleitung auch aus dem Kapital gezahlt werden – was den Anteilswert unmittelbar schmälern würde. Da der Fonds noch sehr jung ist, liegt zudem noch keine erste tatsächliche Ausschüttung vor, anhand derer sich eine reale Rendite berechnen ließe. In Medienberichten kursierende Prozentangaben zur Ausschüttungshöhe solltest du daher vorerst als unbestätigte Schätzung behandeln, nicht als Zielgröße des Emittenten.

Wöchentliche Ausschüttungen im Blick behalten

Gerade bei einem ETF, der 52-mal im Jahr statt vier- oder zwölfmal ausschüttet, lohnt sich ein Werkzeug, das diese Zahlungen automatisch erfasst und aufsummiert. Der extraETF Portfolio Tracker bündelt alle Ausschüttungen deines Depots an einem Ort, zeigt dir Jahressummen und laufendes Einkommen auf einen Blick und lässt dich dein passives Einkommen planen – ohne dass du jede einzelne Wochenzahlung manuell nachhalten musst. Auch der Vergleich mit einer Benchmark wie dem MSCI World zeigt dir schnell, ob die Covered-Call-Strategie ihr Renditeversprechen tatsächlich hält oder ob sie – wie bei diesen Strategien üblich – Kursgewinne kostet.

Alternative: Aktive ETFs nach Anlageziel statt nach Index wählen

Wer nicht primär auf hohe laufende Ausschüttungen, sondern auf ein klares Anlageziel setzen möchte, findet in unserer aktiven ETF-Suche eine Übersicht über aktiv gemanagte ETFs verschiedenster Strategien. Wie du dabei am besten vorgehst, erklären wir im Beitrag „Aktive ETFs: Vergiss den Index, denk in Zielen – wir helfen dir„.

Auch beim geplanten Altersvorsorgedepot (AVD) rücken aktive ETFs zunehmend in den Blick: Erste Anbieter lassen bei ihren AVD-Angeboten neben passiven Indexfonds mitunter auch aktiv gemanagte ETFs zu. Da sich die Konditionen der Anbieter gerade in diesen spannenden Wochen laufend weiterentwickeln, lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf unsere Altersvorsorgedepot-Startliste, um am Ball zu bleiben.